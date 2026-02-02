अब पटरियों पर दौड़ेगी 'मौत'! रेलवे ट्रैक पर किंग कोबरा का कब्जा; नई रिसर्च में हुआ ऐसा खुलासा कि...

सोचिए आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और अचानक आपकी नजर एक किंग कोबरा पर पड़ जाए. डर लगना तय है. यह सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन हाल की एक रिसर्च में ऐसा सच सामने आया है. अब किंग कोबरा जैसे जहरीले सांप रेलवे ट्रैक, स्टेशन और कभी-कभी ट्रेनों तक पहुंच रहे हैं. जंगल कम होते जा रहे हैं और रेलवे लाइनों का विस्तार बढ़ रहा है. ऐसे में ये सांप भटककर इंसानी इलाकों में आ रहे हैं. यह स्थिति यात्रियों के लिए खतरा बन रही है और खुद सांपों के जीवन पर भी संकट खड़ा कर रही है.

हाल ही में प्रकाशित एक स्टडी में बताया गया है कि किंग कोबरा अब उन जगहों पर दिखाई दे रहे हैं, जहां उनका होना स्वाभाविक नहीं है. रिसर्च में 22 साल के रेस्क्यू रिकॉर्ड का विश्लेषण किया गया, जिसमें 47 अलग-अलग स्थानों पर किंग कोबरा मिलने की पुष्टि हुई. चौंकाने वाली बात यह रही कि इनमें से कई मामले रेलवे ट्रैक के बेहद करीब थे. शोधकर्ताओं का मानना है कि सांप अनजाने में ट्रेनों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं. यही वजह है कि रेलवे को अब किंग कोबरा के लिए “हाई-स्पीड कॉरिडोर” कहा जा रहा है.

ट्रेनों तक कैसे पहुंच रहे हैं किंग कोबरा

Add Zee News as a Preferred Source

किंग कोबरा आमतौर पर नमी वाले घने जंगलों और नदियों के आसपास रहना पसंद करते हैं. सूखे और खुले रेलवे ट्रैक उनके लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं होते. इसके बावजूद ट्रैक के पास उनकी मौजूदगी इस बात का संकेत है कि कुछ गड़बड़ हो रही है. रिसर्च के मुताबिक, ये सांप चूहों का पीछा करते हुए या छांव की तलाश में मालगाड़ियों पर चढ़ जाते हैं. ट्रेन के चलने के बाद वे कई किलोमीटर दूर ऐसे इलाकों में उतर जाते हैं, जहां उनका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है.

रेस्क्यू की घटनाएं और सोशल मीडिया का असर

बीते कुछ सालों में किंग कोबरा के ट्रेन से रेस्क्यू किए जाने के कई मामले सामने आए हैं. 2017, 2019 और 2023 में ऐसी घटनाएं चर्चा में रहीं, जिनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए. रिसर्च में यह भी कहा गया है कि आज सस्ते स्मार्टफोन और सोशल मीडिया की वजह से ऐसी घटनाएं पहले से ज्यादा रिपोर्ट हो रही हैं. अधिकतर किंग कोबरा गांवों और जंगलों के पास मिले, न कि खेती वाले इलाकों में, जो उनके प्राकृतिक व्यवहार से मेल खाता है.

सांप और इंसान दोनों के लिए खतरा

इस तरह का अनजाना स्थानांतरण किंग कोबरा जैसी संवेदनशील प्रजाति के लिए खतरनाक है. गलत जगह छोड़े जाने से उनके जीवित रहने की संभावना घट जाती है. वहीं, लोगों में डर और अफरा-तफरी फैलती है, जिससे सांपों को नुकसान भी पहुंच सकता है. दूसरी ओर, ट्रेन या स्टेशन पर किंग कोबरा दिखना यात्रियों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि इसका ज़हर बेहद घातक होता है. रिसर्च में वन विभाग, रेलवे और रेस्क्यू टीमों के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत पर जोर दिया गया है, ताकि इंसान और वन्यजीव दोनों सुरक्षित रह सकें.