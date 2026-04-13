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Hindi Newsजरा हटके2 करोड़ 15 लाख साल पहले शुरू हुआ था KISS का सिलसिला! वैज्ञानिकों ने खोज निकाला वो सच, जिसे जानकर चकरा जाएगा माथा

2 करोड़ 15 लाख साल पहले शुरू हुआ था 'KISS' का सिलसिला! वैज्ञानिकों ने खोज निकाला वो सच, जिसे जानकर चकरा जाएगा माथा

वैज्ञानिकों के मुताबिक चुंबन की शुरुआत करीब 2 करोड़ 15 लाख साल पहले बड़े बंदरों से हुई. इंसान ही नहीं, निएंडरथल और कई जानवर भी किस करते थे. हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि इसकी शुरुआत क्यों हुई, लेकिन यह व्यवहार आज भी लगभग हर संस्कृति में मौजूद है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 13, 2026, 06:46 AM IST
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2 करोड़ 15 लाख साल पहले शुरू हुआ था 'KISS' का सिलसिला! वैज्ञानिकों ने खोज निकाला वो सच, जिसे जानकर चकरा जाएगा माथा

अक्सर फिल्मों में हीरो-हीरोइन के बीच होने वाले 'किस' को हम रोमांस की चरम सीमा मानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दो होठों के मिलने की यह कहानी कितनी पुरानी है? जिसे हम आज की 'मॉडर्न डेटिंग' का हिस्सा समझते हैं, उसका ताल्लुक तो करोड़ों साल पुराने इतिहास से निकला है. वैज्ञानिकों ने एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया है जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या हमारे पूर्वज बंदर भी हमसे बड़े रोमांटिक थे? यह सिर्फ 'प्यार-व्यार की बेवकूफी' नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसने इंसानों और जानवरों को एक ही धागे में पिरो दिया है. आखिर 2 करोड़ साल पहले किसने पहली बार 'किस' किया होगा? और क्या गुफा मानव (निएंडरथल) भी एक-दूसरे को चूमते थे? आइए, विज्ञान की नजर से इस खौफनाक और मजेदार पहेली को समझते हैं.

क्या सच में 2 करोड़ साल पुराना है किस?

वैज्ञानिकों की स्टडी के मुताबिक, किस यानी चुंबन की शुरुआत करीब 2 करोड़ 15 लाख साल पहले हुई थी. यह व्यवहार इंसानों से पहले बड़े बंदरों में पाया गया था. शोधकर्ताओं का मानना है कि इंसान, चिंपांज़ी और बोनोबो के कॉमन पूर्वज भी एक-दूसरे को इसी तरह स्पर्श करते थे. यानी यह सिर्फ इंसानी आदत नहीं, बल्कि विकास की एक पुरानी प्रक्रिया है. इस खोज ने यह साबित कर दिया कि किस का इतिहास हमारी सोच से कहीं ज्यादा पुराना और गहरा है.

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क्या सिर्फ इंसान ही करते हैं किस?

इस रिसर्च में सामने आया कि किस केवल इंसानों तक सीमित नहीं है. कई जानवर जैसे बंदर, ध्रुवीय भालू, भेड़िये और यहां तक कि कुछ पक्षी भी इस तरह का व्यवहार दिखाते हैं. वैज्ञानिकों ने इसे एक सामाजिक और भावनात्मक जुड़ाव का तरीका माना है. खास बात यह है कि यह व्यवहार अलग-अलग प्रजातियों में अलग रूप में दिखाई देता है. इससे पता चलता है कि किस सिर्फ प्यार का इज़हार नहीं, बल्कि जुड़ाव और पहचान का भी जरिया है.

क्या निएंडरथल भी करते थे किस?

स्टडी में यह भी खुलासा हुआ कि निएंडरथल, जो इंसानों के प्राचीन रिश्तेदार थे, वे भी किस करते थे. डीएनए रिसर्च से पता चला कि इंसानों और निएंडरथल के मुंह में एक जैसे बैक्टीरिया पाए गए, जो लार के आदान-प्रदान से ही संभव है. इससे यह संकेत मिलता है कि दोनों प्रजातियां एक-दूसरे के संपर्क में थीं और संभवतः किस भी करती थीं. यह खोज मानव इतिहास को समझने में एक नया नजरिया देती है.

आखिर क्यों शुरू हुआ किस का सिलसिला?

हालांकि वैज्ञानिक यह पता लगा चुके हैं कि किस कब शुरू हुआ, लेकिन यह अब भी रहस्य है कि आखिर इसकी शुरुआत क्यों हुई. कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह बंदरों के एक-दूसरे की सफाई करने की आदत से विकसित हुआ. वहीं कुछ का कहना है कि यह साथी की पहचान और सेहत जांचने का तरीका हो सकता है. फिलहाल इस सवाल का जवाब पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन शोधकर्ता मानते हैं कि इस पर और अध्ययन से भविष्य में कई नए रहस्य सामने आ सकते हैं.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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