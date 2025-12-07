Advertisement
गाने की बीट्स थमीं और गूंजने लगीं चीखें... गोवा नाइटक्लब में डांस फ्लोर से शुरू हुआ मौत का तांडव!

Goa arpora nightclub fire: गोवा के अर्पोरा में बिना परमिशन चल रहे नाइटक्लब में धमाके के बाद भयानक आग लग गई, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई और दर्जनों फंस गए. संकरी गलियों व किचन के डेड एंड होने से बचाव मुश्किल हुआ. CM ने जांच और सख्त कार्रवाई के आदेश दिए.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 07, 2025, 11:26 AM IST
गाने की बीट्स थमीं और गूंजने लगीं चीखें... गोवा नाइटक्लब में डांस फ्लोर से शुरू हुआ मौत का तांडव!

गोवा की नाइटलाइफ की चमक-दमक के बीच एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे इलाके को दहला दिया. जहां देर रात तक लोग म्यूजिक पर थिरक रहे थे, वहीं कुछ ही मिनटों में चीखें और भगदड़ ने सबकुछ बदल दिया. नॉर्थ गोवा के अर्पोरा इलाके में एक नाइटक्लब में पार्टी के दौरान आग लग गई, जिसने देखते ही देखते तेज़ी से पूरे क्लब को अपनी चपेट में ले लिया. बताया जा रहा है कि आग एक तेज़ धमाके के बाद भड़की. यह भी खुलासा हुआ कि क्लब बिना परमिशन के चल रहा था, जिससे हादसा और भी बड़ा हो गया.

 

धमाके के बाद आग का तांडव

शनिवार देर रात अर्पोरा के बेहद व्यस्त नाइटलाइफ बेल्ट में मौजूद इस क्लब में अचानक हुए धमाके ने सबको डरा दिया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तेज़ आवाज़ के बाद पलभर में आग ने भयावह रूप ले लिया. करीब 100–150 लोग डांस फ्लोर पर थे, जिनमें से कई घबरा कर सीधे किचन की ओर भागे और वहीं फंस गए. मरने वालों में ज्यादातर किचन स्टाफ और कुछ पर्यटक शामिल हैं. दिल्ली से आए अवनीश और निखनेश जैसे कई लोगों ने बताया कि वे बस कुछ मिनट पहले ही वहां पहुंचने वाले थे, वरना हादसा उन्हें भी निगल लेता.

 

बिना परमिशन चल रहा था क्लब

स्थानीय अधिकारियों ने पुष्टि की कि क्लब बिना वैध निर्माण अनुमति के बनाया गया था. अर्पोरा पंचायत ने पहले ही इसे अवैध करार देकर नोटिस जारी किया था, लेकिन बाद में स्टे मिल गया. क्लब की लोकेशन भी बचाव कार्य में बड़ी बाधा बनी, क्योंकि यह बैकवाटर के किनारे संकरी गलियों में बना था. फायर टेंडर अंदर तक नहीं पहुंच पाए और टैंकरों को 400 मीटर दूर खड़ा करना पड़ा. नारियल और पत्तों की बनी सजावट ने आग को और फैलाया, जिससे दम घुटने के कारण मौतें बढ़ गईं.

fallback

 

 

CM सवाई ने दिए जांच के आदेश

मुख्यमंत्री प्रमोद सवाई मौके पर पहुंचे और बताया कि क्लब ने किसी भी फायर सेफ्टी नियम का पालन नहीं किया था. उन्होंने जांच के आदेश देते हुए कहा कि क्लब प्रबंधन और उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी जो इसकी अनुमति के बावजूद इसे चलने दे रहे थे. अर्पोरा-नागोआ पंचायत ने बताया कि क्लब सौरव लूथरा के नाम पर चल रहा था और विवादों में भी था. वहीं कलंगुट के विधायक माइकल लोबो ने कहा कि इलाके की सभी नाइटक्लब्स का सोमवार से फायर सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा और बिना लाइसेंस वाले क्लब तुरंत बंद किए जाएंगे. वहीं हादसे की सूचना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शोक व्यक्त किया है.

 

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय.

Goa arpora nightclub fire

Trending news

