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Hindi Newsजरा हटकेदुनिया की वो जेल जहां परिंदा भी नहीं मारता पर, महिलाओं का सिर काटकर फुटबॉल खेलते हैं कैदी; रूह कंपा देगी इस कालकोठरी की कहानी

दुनिया की वो जेल जहां परिंदा भी नहीं मारता पर, महिलाओं का सिर काटकर फुटबॉल खेलते हैं कैदी; रूह कंपा देगी इस कालकोठरी की कहानी

World's Most Dangerous Prison: मध्य अमेरिकी (Central American) देशों होंडुरास (Honduras) और अल साल्वाडोर (El Salvador) की जेलें दुनिया की सबसे खतरनाक जेलों में गिनी जाती हैं. यहां कैदियों का आतंक इतना है कि वे विरोधी गुटों और महिलाओं के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर देते हैं. दंगों के दौरान सिर काटकर फुटबॉल खेलना और जिंदा जलाने जैसी घटनाओं ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 14, 2026, 08:39 AM IST
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दुनिया की वो जेल जहां परिंदा भी नहीं मारता पर, महिलाओं का सिर काटकर फुटबॉल खेलते हैं कैदी; रूह कंपा देगी इस कालकोठरी की कहानी

World's Most Dangerous Prison: जेल का नाम सुनते ही दिमाग में एक ऐसी जगह की तस्वीर बनती है, जहां अपराधियों को कानून और सुरक्षा के बीच रखा जाता है. आमतौर पर लोग मानते हैं कि जेल के अंदर हर चीज प्रशासन के नियंत्रण में होती है. लेकिन दुनिया में कुछ जेलें ऐसी भी हैं, जहां तस्वीर बिल्कुल उलटी दिखाई देती है. वहां कानून से ज्यादा खौफ अपराधी गिरोहों का होता है. मध्य अमेरिकी देशों होंडुरास और अल साल्वाडोर की कुछ जेलें लंबे समय से अपनी खतरनाक छवि के लिए चर्चा में रही हैं. इन जेलों के बारे में कहा जाता है कि यहां कैदी सिर्फ सजा नहीं काटते, बल्कि कई बार जेल के अंदर ही अपराध का पूरा नेटवर्क चलाया जाता है. यही वजह है कि इन जगहों को लेकर मीडिया में समय-समय पर कई डरावनी कहानियां सामने आती रहती हैं.

जेल नहीं, गैंगस्टरों का अड्डा बन चुकी हैं कई जगहें

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी देशों होंडुरास और अल साल्वाडोर की कुछ जेलों में खतरनाक गैंग्स का असर इतना ज्यादा है कि जेल के अंदर उनका अलग राज चलता है. एमएस-13 और बैरियो-18 जैसे गिरोहों के नाम लंबे समय से अपराध की दुनिया में लिए जाते रहे हैं. कहा जाता है कि इनके सदस्य सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि जेल के अंदर भी अपना नेटवर्क बनाए रखते हैं. कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि जेलों में बंद कई गैंग सरगना बाहर मौजूद अपने लोगों तक संदेश पहुंचाते रहते हैं. इस वजह से जेलें कई बार अपराध का केंद्र बन जाती हैं.

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भीड़ इतनी कि सांस लेना भी मुश्किल

इन जेलों की सबसे बड़ी समस्या जरूरत से ज्यादा कैदियों की संख्या भी मानी जाती है. यहां की कई जेलों में जितने लोगों को रखने की क्षमता होती है, उससे कई गुना ज्यादा कैदियों को रखा जाता है. छोटी जगहों में बड़ी संख्या में लोगों के रहने से हालात और खराब हो जाते हैं. कैदियों के बीच तनाव बढ़ता है और छोटी बात भी कई बार बड़े झगड़े में बदल जाती है. यही कारण है कि यहां हिंसा की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं.

महिलाओं की जेल पर हमला बना था दुनिया भर में चर्चा का विषय

कुछ साल पहले होंडुरास की एक महिला जेल में हुई घटना ने पूरी दुनिया को हिला दिया था. राजधानी तेगुसिगाल्पा के पास स्थित महिलाओं की जेल पर हथियारबंद गैंग सदस्यों ने हमला कर दिया. रिपोर्ट्स के अनुसार, हमलावरों ने जेल के अंदर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और कई कैदियों को घेर लिया. वहां की स्थिति इतनी भयानक हो गई कि हमलावरों ने आग भी लगा दी, जिससे कई महिलाएं बाहर नहीं निकल सकीं. इस घटना में 41 लोगों की मौत हो गई थी. घटना के बाद वहां की सरकार ने भी माना था कि जेल प्रशासन को हमले की जानकारी पहले से थी, लेकिन समय रहते कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया. कई रिपोर्ट्स के अनुसार, इन जेलों में गैंगवार के बाद कैदियों के सिर काटकर उनसे फुटबॉल तक खेली जाती है. उस समय सामने आई तस्वीरों और खबरों ने लोगों को झकझोर कर रख दिया था. इसके बाद वहां की जेल व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हुए.

जेलों में मिले हथियारों ने बढ़ाई चिंता

इन घटनाओं के बाद जब सुरक्षा एजेंसियों ने कई जेलों में तलाशी अभियान चलाया, तो सामने आई चीजों ने सभी को हैरान कर दिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ जेलों से हथियार, गोलियां, मोबाइल फोन और बड़ी मात्रा में नकदी तक बरामद की गई. यह देखकर सवाल उठने लगे कि आखिर इतनी सुरक्षा के बीच ये सामान जेलों तक पहुंच कैसे रहा था. एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब अपराधी नेटवर्क बहुत मजबूत हो जाते हैं, तो जेल के अंदर भी उनका असर दिखाई देने लगता है.

अल साल्वाडोर की जेलों की कहानियां भी कम डरावनी नहीं

अल साल्वाडोर की जेलें भी लंबे समय से चर्चा में रही हैं. कहा जाता है कि यहां कुछ जेलों में कैदियों की संख्या क्षमता से कई गुना ज्यादा है. यहां की सबसे बड़ी जेल एस्पेरांजा (Jail Esperanza) में क्षमता से कई गुना ज्यादा कैदी बंद हैं. इस जेल की क्षमता लगभग 10 हजार कैदियों की है, यहां 30 हजार से ज्यादा लोगों को रखा गया है. भीड़भाड़, गैंग संघर्ष और सुरक्षा चुनौतियों की वजह से यहां हालात कई बार नियंत्रण से बाहर होते देखे गए हैं. कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि यहां गैंग सदस्यों ने एक बार जेल गार्ड की हत्या कर दी थी. इसी वजह से वहां की सरकार ने जेल व्यवस्था को और सख्त बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए. नई हाई-सिक्योरिटी जेलें बनाई गईं और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई.

जेल की दीवारों के पीछे छिपी एक डरावनी सच्चाई

दुनिया की ये खतरनाक जेलें सिर्फ अपराधियों को बंद करने की जगह नहीं रह गईं, बल्कि कई बार ये खुद अपराध की नई कहानियों का हिस्सा बन जाती हैं. भीड़, गैंग का दबदबा और कमजोर व्यवस्था मिलकर हालात को और मुश्किल बना देते हैं. यही वजह है कि इन जेलों की कहानियां लोगों को डराती भी हैं और सोचने पर भी मजबूर करती हैं कि आखिर किसी जगह का सिस्टम कितना कमजोर हो सकता है. और शायद इसी कारण इन जेलों का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं.

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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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