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Hindi Newsजरा हटकेमौत भी जिससे हार गई! 6 बार यमराज के द्वार से लौट आया यह शख्स; अब न मरने की वजह से है परेशान

मौत भी जिससे हार गई! 6 बार यमराज के द्वार से लौट आया यह शख्स; अब 'न मरने' की वजह से है परेशान

Man Who Survived Death 6 Times: क्रोएशिया के फ्रेन सेलाक (Frane Selak) की कहानी विज्ञान और तर्क से परे लगती है. उन्हें 'दुनिया का सबसे खुशकिस्मत' इंसान माना जाता है, क्योंकि उन्होंने मौत के छह बड़े हादसों को मात दी, लेकिन उनकी यह 'लंबी जिंदगी' अब उनके लिए किसी बोझ जैसी होने लगी है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 10, 2026, 11:21 AM IST
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मौत भी जिससे हार गई! 6 बार यमराज के द्वार से लौट आया यह शख्स; अब 'न मरने' की वजह से है परेशान

Man Who Survived Death 6 Times: दुनिया में कुछ लोगों की जिंदगी इतनी अजीब होती है कि उनकी कहानी फिल्म जैसी लगती है. क्रोएशिया के रहने वाले फ्रेन सेलाक भी ऐसे ही इंसान थे, जिन्हें लोग दुनिया का 'सबसे भाग्यशाली' और 'सबसे बदकिस्मत' आदमी दोनों कहते थे. वजह यह थी कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कई बार मौत को बेहद करीब से देखा, लेकिन हर बार बच निकले. अब उनकी कहानी एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में है.

एफ्रीमैक्स की एक डॉक्यूमेंट्री के अनुसार, फ्रेन सेलाक पेशे से म्यूजिक टीचर थे. उनकी जिंदगी सामान्य चल रही थी, लेकिन 1960 के दशक से उनके साथ ऐसे हादसे होने शुरू हुए, जिन पर यकीन करना मुश्किल है. लोग कहते हैं कि मौत कई बार उनके सामने आई, लेकिन हर बार खाली हाथ लौट गई.

बर्फीली नदी में गिर गई ट्रेन

फ्रेन सेलाक के साथ पहला बड़ा हादसा तब हुआ, जब वह ट्रेन से सफर कर रहे थे. अचानक ट्रेन पटरी से उतरकर बर्फीली नदी में जा गिरी. हादसे में कई लोगों की मौत हो गई, लेकिन फ्रेन किसी तरह तैरकर बाहर निकल आए. बताया जाता है कि उन्हें चोटें जरूर आईं, लेकिन उनकी जान बच गई. यह उनकी जिंदगी का पहला बड़ा हादसा था. उस समय शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि आगे उनकी जिंदगी और भी अजीब मोड़ लेने वाली है.

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हवा में खुल गया प्लेन का दरवाजा

इसके कुछ समय बाद फ्रेन पहली बार हवाई जहाज में बैठे. लेकिन यह सफर भी उनके लिए डरावना साबित हुआ. उड़ान के दौरान अचानक प्लेन का दरवाजा खुल गया और वह हजारों फीट ऊपर से नीचे जा गिरे. हैरानी की बात यह रही कि वह सीधे एक घास के ढेर पर गिरे और बच गए. जबकि प्लेन हादसे में कई लोगों की मौत हो गई थी. यह घटना सुनकर लोग आज भी हैरान रह जाते हैं. सोशल मीडिया पर कई लोग लिखते हैं कि शायद किस्मत खुद उन्हें बचाना चाहती थी.

बस हादसा और दो-दो कार धमाके

फ्रेन की जिंदगी में हादसे यहीं नहीं रुके. कुछ साल बाद वह जिस बस में सफर कर रहे थे, वह भी नदी में जा गिरी. लेकिन एक बार फिर वह तैरकर बाहर आ गए. इसके बाद उनकी कार में आग लग गई. वह किसी तरह कार से बाहर निकले और कुछ सेकंड बाद कार धमाके के साथ फट गई. इसके तीन साल बाद उनकी दूसरी कार में भी आग लग गई. इस बार आग इतनी तेज थी कि उनके बाल तक जल गए, लेकिन जान फिर भी बच गई.

पहाड़ी से नीचे गिरती कार से भी बच निकले

1990 के दशक में फ्रेन एक पहाड़ी रास्ते से कार चला रहे थे. तभी सामने से तेज रफ्तार ट्रक आ गया. खुद को बचाने के लिए उन्होंने कार मोड़ी और गाड़ी पहाड़ी से नीचे जाने लगी. बताया जाता है कि वह आखिरी समय में कार से कूद गए और पास के पेड़ में अटक गए. उनकी कार नीचे खाई में गिर गई, लेकिन वह फिर बच गए. इस घटना के बाद लोग उन्हें 'मौत को हराने वाला आदमी' कहने लगे.

फिर खुल गई किस्मत

इतने हादसों के बाद लोगों को लगने लगा था कि फ्रेन दुनिया के सबसे बदकिस्मत इंसान हैं. लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया, जब उन्होंने लॉटरी जीत ली. 74 साल की उम्र में उन्होंने लाखों रुपये की लॉटरी जीती. इसके बाद दुनिया भर में उनकी कहानी चर्चा में आ गई. लोग उन्हें 'दुनिया का सबसे लकी आदमी' कहने लगे. फ्रेन सेलाक कई इंटरव्यू में कहते थे कि उन्हें खुद समझ नहीं आता कि वह खुशकिस्मत हैं या बदकिस्मत. क्योंकि जितनी बार उन्होंने मौत को करीब से देखा, उतना शायद ही किसी इंसान ने देखा होगा. सोशल मीडिया पर उनकी कहानी को लेकर लोग तरह-तरह की बातें करते हैं. कोई उन्हें 'रियल लाइफ सुपरहीरो' कहता है, तो कोई मजाक में लिखता है कि 'मौत भी उनसे हार मान चुकी थी.'

आज भी लोगों को हैरान करती है यह कहानी

फ्रेन सेलाक की जिंदगी अब दुनिया की सबसे अजीब और रहस्यमयी कहानियों में गिनी जाती है. कुछ लोग इसे किस्मत मानते हैं, तो कुछ इसे चमत्कार कहते हैं. लेकिन एक बात तय है कि उनकी कहानी सुनने के बाद लोग यही सोचने लगते हैं कि अगर किस्मत साथ हो, तो इंसान कितनी भी बार मौत को मात दे सकता है.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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