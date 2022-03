चाय और ब्रेड की तस्वीर से जानिए किस टाइप के शख्स हैं आप! लोग धड़ाधड़ दे रहे हैं जवाब

Viral Picture: भारत में अधिकतर लोगों के दिन की शुरुआत चाय और ब्रेड से होती है. कई लोग ऐसे हैं, जिनको अगर सुबह-सुबह चाय न मिले तो उनका दिन अच्छा नहीं गुजरता. कुछ लोग सुबह बेड से उठते ही चाय पीते हैं. आपमें से भी कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें सुबह-सुबह चाय पीने की आदत होगी. सुबह-सुबह चाय मिल जाए तो पूरे दिन ताजगी और फ्रेशनेश महसूस होती रहती है. चाय के साथ लोग सबसे ज्यादा ब्रेड ही खाते हैं.

चाय के साथ-साथ ब्रेड लोग सुबह नाश्ते में खाते हैं. कई लोग तो चाय और ब्रेड का नाश्ता लेकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं. इसी क्रम में भारत के जाने-माने बिजनेसमैन हर्ष गोयनका ने सोशल मीडिया पर चाय और ब्रेड की एक तस्वीर शेयर की है. इसके साथ उन्होंने सोशल मीडिया यूजर्स से मजेदार सवाल पूछा है. उन्होंने जैसे ही चाय और ब्रेड की तस्वीर शेयर की, सोशल मीडिया पर लोग धड़ाधड़ जवाब दे रहे हैं.

बता दें कि हर्ष गोयनका (Harsh Goenka) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. वह कोई पोस्ट करते हैं तो उनका पोस्ट तेजी से वायरल हो जाता है. कभी-कभी उनके पोस्ट कुछ सीख भी देते हैं, जबकि कई पोस्ट मजेदार भी होते हैं. इन पोस्ट को पढ़कर लोगों की हंसी भी छूट जाती है. हर्ष गोयनका की इस पोस्ट पर भी लोगों ने हजारों की संख्या में कमेंट किया है.

I am a 4 C person. You? pic.twitter.com/SE1lfmtra4

— Harsh Goenka (@hvgoenka) March 28, 2022