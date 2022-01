भारत के मानचित्र से हमेशा जुड़ा होता है श्रीलंका का नक्शा, बहुत ही रोचक है वजह

Sri Lanka is in Map of India: कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि भारत का श्रीलंका पर किसी तरह का कोई अधिकार है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. भारत के मानचित्र में श्रीलंका का नक्शा होता है, इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि भारत का श्रीलंका पर कोई अधिकार है.