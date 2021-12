Knowledge News: क्या आप जानते हैं दुनिया का पहला SMS क्या था और किसने भेजा था?

Knowledge News: जब आप अपने स्मार्टफोन पर टाइपिंग और टेक्स्टिंग में व्यस्त होते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब कैसे शुरू हुआ? इतना ही नहीं, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला टेक्स्ट मैसेज कौन सा था? मालूम हो कि यह 30 साल पहले, 3 दिसंबर 1992 (3rd December 1992) को लिखा गया एक सिंपल लेकिन चियरफुल 'मेरी क्रिसमस' (Merry Christmas) था. 15-अक्षर वाला मैसेज नील पापवर्थ (Neil Papworth) द्वारा वोडाफोन के नेटवर्क के माध्यम से लिखा गया था और वोडाफोन के कर्मचारी रिचर्ड जार्विस ने क्रिसमस पार्टी (Christmas Party) के मौके पर रिसीव किया था.

उस समय 22 वर्षीय ब्रिटिश प्रोग्रामर नील पैपवर्थ ने कंप्यूटर से पहला शॉर्ट मैसेज सर्विस (SMS) भेजा था, और फिर मॉडर्न मैसेजिंग की शुरुआत हुई. डेलीमेल के अनुसार, 2017 में, नील पैपवर्थ ने कहा, '1992 में, मुझे नहीं पता था कि टेक्स्टिंग इतनी लोकप्रिय हो जाएगी, और यह लाखों लोगों द्वारा यूज किए जाने वाले इमोजी और मैसेजिंग ऐप को जन्म देगा.'

Did you know the world's #1stSMS was a simple "Merry Christmas"?

Sent 30 years ago via the #Vodafone network, it's been transformed into a #NFT by @vodafone_de, so it can be auctioned to raise funds for our partners at #UNHCR, helping to build a better future for @refugees. pic.twitter.com/NDis7WEHxC

— Vodafone Foundation (@VodafoneFdn) December 14, 2021