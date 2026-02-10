Knowledge News: सुबह-सुबह एक गाना सुन लो तो दिनभर उसी की रट क्यों लगाते हैं आप? नहीं पता तो जान लो

Knowledge News: हम में से ज्यादातर लोग सुबह कहीं सुना हुआ कोई गाना पूरे दिन गुनगुनाते रहते हैं. ऑफिस के काम में हों या घर लौट रहे हों, वही धुन बार-बार दिमाग में बजती रहती है. ऐसा लगता है जैसे दिमाग खुद ही उस गाने को दोहराने लगा हो. वैज्ञानिक इसे ईयरवर्म कहते हैं, यानी ऐसा संगीत जो दिमाग में फंस जाता है और बार-बार लौटता रहता है.

ईयरवर्म आखिर है क्या?

ईयरवर्म कोई कीड़ा या जीव नहीं है, बल्कि दिमाग की एक खास स्थिति है. इसे ब्रेन इच यानी दिमाग की खुजली भी कहा जाता है. जब कोई धुन बहुत ज्यादा असरदार होती है, तो वह हमारे दिमाग में एक तरह से अटक जाती है और हमें बार-बार उसी के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है.

Add Zee News as a Preferred Source

Knowledge News: कैसे एक समुद्री तट बन गया 'मुंबई'? इस वायरल वीडियो ने खोल दी इतिहास के पन्नों में दबी अनसुनी कहानी!

ऑडिटरी कॉर्टेक्स क्या करता है?

हमारे दिमाग का एक हिस्सा ऑडिटरी कॉर्टेक्स होता है, जो आवाज और संगीत को समझता है. रिसर्च में पाया गया कि जब किसी को किसी जाने-पहचाने गाने का छोटा सा हिस्सा सुनाया जाता है, तो दिमाग खुद ही बाकी धुन को पूरा करने लगता है. यानी गाना खत्म होने के बाद भी दिमाग उसे अंदर ही अंदर गुनगुनाता रहता है.

दिमाग खुद क्यों दोहराता है?

वैज्ञानिकों के मुताबिक, यह कुछ हद तक दबाए गए विचारों जैसा है. जितना ज्यादा हम किसी गाने को भूलने की कोशिश करते हैं, उतना ही वह दिमाग में लौट आता है. कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि जब दिमाग खाली होता है, तब वह खुद को व्यस्त रखने के लिए ऐसे गानों को दोहराने लगता है. यूनिवर्सिटी ऑफ सिनसिनाटी के प्रोफेसर जेम्स केलारिस की रिसर्च बताती है कि करीब 99 प्रतिशत लोग अपने जीवन में कभी न कभी ईयरवर्म का अनुभव करते हैं. यानी यह कोई दुर्लभ समस्या नहीं, बल्कि लगभग हर इंसान के साथ होने वाली दिमागी प्रक्रिया है.

Do you Know?: पाकिस्तान का नाम किस भारतीय ने रखा था? 1947 नहीं, 1928 में ही तय हो गया था नाम

इस ब्रेन इच से छुटकारा कैसे मिले?

ईयरवर्म से छुटकारा पाने का कोई पक्का तरीका नहीं है. कुछ गाने थोड़ी देर में भूल जाते हैं, जबकि कुछ कई दिनों तक दिमाग में टिके रहते हैं. अगर कोई धुन बहुत परेशान कर रही है, तो आप कोई दूसरा, ज्यादा सुकून देने वाला गाना सुन सकते हैं. इससे दिमाग की खुजली धीरे-धीरे शांत हो सकती है और पुरानी धुन अपने आप गायब होने लगती है.