Knowledge News: ये है वो 'अनोखा शब्द', जिसे रोजाना बोलते हैं लोग, लेकिन किसी को असलियत नहीं पता

What is OK Full Form: अक्सर लोग किसी बात का जवाब ओके (OK) कहकर देते हैं, चाहे वो आपका दोस्त हो या ऑफिस में आपका बॉस या कोई और. हम इस 2 अक्षर वाले शब्द का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, भले ही हम किसी से सहमत हों या असहमत. जब आपको 'सही है' बोलना हो या आप जो कहते हैं उस पर सहमत होते हैं तो इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं. ये 2 अक्षर एक पूरी लाइन की तरह काम करते हैं जो आम बोलचाल के शब्द बन गए हैं लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग यह नहीं जानते हैं कि OK का फुल फॉर्म क्या होता है. आज हम आपको बताएंगे कि OK का क्या मतलब होता है.

ओके का क्या है फुल फॉर्म?

OK अंग्रेजी भाषा के सबसे सामान्य शब्दों में से एक है. इसका उपयोग किसी भी समझौते की मंजूरी में किया जाता है. OK का फुल फॉर्म 'Olla Kalla' है. यह एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है सब सही. OK शब्द 182 साल पहले अमेरिकी पत्रकार चार्ल्स गॉर्डन ग्रीन के ऑफिस से आया था. 1839 में, लेखकों ने जानबूझकर शब्दों को बदल दिया और संक्षिप्त अक्षरों का इस्तेमाल किया, जैसे आज हम इसे LOL, OMG, या NBD कहते हैं. OK को पहली बार 'Oll Korrect' के रूप में इस्तेमाल किया गया था. चार्ल्स गॉर्डन ग्रीन ने व्याकरण पर एक व्यंग्यपूर्ण लेख लिखा और 1839 में बोस्टन मॉर्निंग पोस्ट में प्रकाशित हुआ. इसमें OW जैसे शब्दों का भी उपयोग किया गया, जिसका अर्थ 'ऑल राइट' है.

अमेरिकी चुनाव में ओके की मजेदार कहानी

1840 में अमेरिकी राष्ट्रपति मार्टिन वैन ब्यूरन के चुनाव अभियान में OK शब्द को चुनावी नारे के रूप में इस्तेमाल किया गया था. न्यूयॉर्क में जन्मे वैन ब्यूरन का उपनाम था 'ओल्ड किंडरहुक', जिसको शॉर्ट में लोगों ने ओके बुलाया. यह दुनिया भर में लोकप्रिय हो गया था. उनके समर्थकों ने चुनाव प्रचार के दौरान रैलियों में "ओके" का इस्तेमाल किया. इतना ही नहीं, देश भर में 'ओके क्लब. का गठन भी किया गया था.

OK से जुड़े कुछ और तथ्य

हफ़पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, पहले यह दावा किया गया था कि ओके शब्द okeh से आया है, जो मूल अमेरिकी भारतीय जनजाति Choctaw का एक शब्द है. OK के संबंध में विभिन्न तर्क हैं. ओके शब्द का चलन बढ़ने के बाद से लोगों में हमेशा विवाद बना रहा. हफपोस्ट की रिपोर्ट में स्मिथसोनियन पत्रिका के एक लेख का उल्लेख है जो OK के बारे में जानकारी देता करता है.

आज भी लोगों में है ऐसा मिथ

स्मिथसोनियन मैगज़ीन के एक लेख के अनुसार, 'ओके' शब्द की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी की शुरुआत में हुई थी. यह शब्द AC के बजाय OK हो गया है. ओके का अर्थ है 'ऑल करेक्ट' (All Correct), जिसे Oll Korrect में बदल दिया गया है. यह भी कहा जाता है कि सही शब्द ठीक है और लोग OK का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं.

