Knowledge News: रोजाना इस्‍तेमाल में आनी वाली बर्फ से जुड़े कई ऐसे रोचक फैक्‍ट्स (Interesting facts of Ice) हैं, जिनके बारे में अधिकांश लोग नहीं जानते हैं. ऐसे ही एक फैक्‍ट की बात करें कि फ्रीजर में गर्म पानी (Hot Water in Freezer) और ठंडा पानी (Cold Water in Freezer) रखें तो पहले कौनसा पानी जमेगा? तो ज्‍यादातर लोगों के लिए इस सवाल का जवाब ठंडा पानी होगा. लेकिन वास्‍तविकता इससे अलग है क्‍योंकि ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी पहले बर्फ (Ice) बनता है. इस रोचक तथ्‍य के पीछे एक कारण जिम्‍मेदार है.

Mpemba इफेक्‍ट है जिम्‍मेदार

सुनने में भले ही यह उल्टा लगे कि गर्म पानी, ठंडे पानी की तुलना में जल्‍दी बर्फ बनता है लेकिन यह बात सच है. इसके पीछे Mpemba इफेक्‍ट जिम्‍मेदार है. Mpemba Effects से मतलब है जब गर्म पानी को फ्रीजर में रखा जाएगा तो वाष्‍पीकरण तेजी से होने के कारण पानी का द्रव्‍यमान कम हो जाएगा और यह जल्‍दी जम जाएगा.

दरअसल, पानी के कणों के वेग का एक विशिष्ट स्वभाव होता है. जब पानी गर्म होता है तो पानी के कुछ अणु तेजी से सतह पर आ जाते हैं और अपेक्षाकृत ठंडे अणु नीचे रहते हैं. इनके बीच बहने वाली संवहन धाराएं ही पानी को ठंडा करती हैं. गर्म पानी में ये संवहन धाराएं तेजी से बनती हैं इसलिए गर्म पानी जल्‍दी ठंडा होकर जम जाता है. वहीं ठंडे पानी में संवहन धाराएं धीरे-धीरे बनती हैं. साथ ही ठंडे पानी में मौजूद गैसें और अशुद्धियां इसके जमने में देरी का कारण बनती हैं.

बर्फ से ज्‍यादा भारी होता है पानी

इसी तरह बर्फ से जुड़ा एक और रोचक तथ्‍य यह भी है कि पानी की तुलना में बर्फ हल्‍की होती है. इसीलिए टनों वजनी बर्फ के ग्‍लेशियर भी पानी में आसानी से तैरते रहते हैं. इसके पीछे वजह बर्फ और पानी के घनत्‍व में अंतर होना है. पानी का घनत्‍व बर्फ के घनत्‍व की तुलना में ज्‍यादा होता है इसीलिए बर्फ पानी पर तैरती रहती है.

