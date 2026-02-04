Do you Know?: पाकिस्तान का नाम किस भारतीय ने रखा था? 1947 नहीं, 1928 में ही तय हो गया था नाम

Pakistan Name Origin Do you Know?: आज पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश है, लेकिन उसका नाम किसी जमीन पर नहीं बल्कि एक राजनीतिक कल्पना में पैदा हुआ था. यह नाम अचानक नहीं चुना गया बल्कि वर्षों की बहस, विचारधारा और छात्रों की सोच से धीरे-धीरे गढ़ा गया. यह सब ब्रिटेन में हुआ, जहां भारतीय उपमहाद्वीप से हजारों किलोमीटर दूर कुछ मुस्लिम छात्र अपने भविष्य को लेकर नए सपने देख रहे थे. यही विचार बाद में 1947 के ऐतिहासिक विभाजन की नींव बना.

यह नाम किसने गढ़ा?

पाकिस्तान शब्द को गढ़ने वाले थे चौधरी रहमत अली, जो उस समय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई कर रहे एक पंजाबी मुस्लिम छात्र थे. दिलचस्प बात यह है कि इसी विश्वविद्यालय से पहले अल्लामा इकबाल भी जुड़े रहे थे, जिनकी मुस्लिम राजनीतिक पहचान पर गहरी सोच ने आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित किया. ब्रिटेन में रहते हुए रहमत अली भारतीय मुसलमानों के भविष्य को लेकर बेहद चिंतित रहने लगे और यहीं से पाकिस्तान का विचार जन्मा.

यह विचार पहली बार कब सामने आया?

28 जनवरी 1933 को रहमत अली ने एक पैंफलेट प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने भारत के उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग की. बाद में उन्होंने Pakistan: The Fatherland of the Pak Nation नाम की किताब में इस विचार को विस्तार दिया. इतिहासकार केके अजीज और विद्वान स्टीफन फिलिप कोहेन भी मानते हैं कि अलग मुस्लिम राष्ट्र की यह ठोस कल्पना सबसे पहले रहमत अली ने ही रखी थी.

पाकिस्तान नाम का मतलब क्या था?

पाकिस्तान एक संक्षिप्त रूप था, जिसमें P पंजाब, A अफगानिस्तान, K कश्मीर, S सिंध और स्टान बलूचिस्तान से लिया गया था. इसके साथ ही फारसी और उर्दू में पाक का अर्थ पवित्र होता है, जिससे पाकिस्तान का मतलब हुआ पवित्र लोगों की भूमि. बाद में I अक्षर जोड़ा गया ताकि नाम का उच्चारण आसान और प्रभावी लगे. कहा जाता है कि रहमत अली को यह नाम लंदन की एक बस की ऊपरी मंजिल पर सूझा था, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि उन्होंने यह विचार थेम्स नदी के किनारे दोस्तों से चर्चा के दौरान रखा. भले ही ये किस्से साबित न हों, लेकिन यह जरूर दिखाते हैं कि पाकिस्तान का विचार अपनी जमीन से बहुत दूर जन्मा था.

1928 का जिक्र क्यों अहम है?

इतिहासकार अखिल अब्बास जाफरी बताते हैं कि पाकिस्तान शब्द 1 जुलाई 1928 को भी छपा था, जब कश्मीरी पत्रकार गुलाम हसन शाह काज़मी ने इसी नाम से अखबार निकालने की अनुमति मांगी थी. हालांकि, विद्वानों का मानना है कि इस शब्द को राजनीतिक पहचान और मकसद देने का काम रहमत अली ने ही किया. पाकिस्तान सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक राजनीतिक मांग और विचारधारा थी. 1947 में भारत के विभाजन के साथ यह विचार हकीकत बन गया और दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान नाम का नया देश बन गया.