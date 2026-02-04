Advertisement
trendingNow13097208
Hindi Newsजरा हटकेDo you Know?: पाकिस्तान का नाम किस भारतीय ने रखा था? 1947 नहीं, 1928 में ही तय हो गया था नाम

Do you Know?: पाकिस्तान का नाम किस भारतीय ने रखा था? 1947 नहीं, 1928 में ही तय हो गया था नाम

Do you Know?: पाकिस्तान नाम की उत्पत्ति एक छात्र की सोच, लंदन की गलियों और एक राजनीतिक विचार से जुड़ी है, जिसकी नींव 1930 के दशक में रखी गई थी और जिसने 1947 के बंटवारे की दिशा तय की.

 
Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 04, 2026, 10:04 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Do you Know?: पाकिस्तान का नाम किस भारतीय ने रखा था? 1947 नहीं, 1928 में ही तय हो गया था नाम

Pakistan Name Origin Do you Know?: आज पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश है, लेकिन उसका नाम किसी जमीन पर नहीं बल्कि एक राजनीतिक कल्पना में पैदा हुआ था. यह नाम अचानक नहीं चुना गया बल्कि वर्षों की बहस, विचारधारा और छात्रों की सोच से धीरे-धीरे गढ़ा गया. यह सब ब्रिटेन में हुआ, जहां भारतीय उपमहाद्वीप से हजारों किलोमीटर दूर कुछ मुस्लिम छात्र अपने भविष्य को लेकर नए सपने देख रहे थे. यही विचार बाद में 1947 के ऐतिहासिक विभाजन की नींव बना.

यह नाम किसने गढ़ा?

पाकिस्तान शब्द को गढ़ने वाले थे चौधरी रहमत अली, जो उस समय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई कर रहे एक पंजाबी मुस्लिम छात्र थे. दिलचस्प बात यह है कि इसी विश्वविद्यालय से पहले अल्लामा इकबाल भी जुड़े रहे थे, जिनकी मुस्लिम राजनीतिक पहचान पर गहरी सोच ने आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित किया. ब्रिटेन में रहते हुए रहमत अली भारतीय मुसलमानों के भविष्य को लेकर बेहद चिंतित रहने लगे और यहीं से पाकिस्तान का विचार जन्मा.

यह भी पढ़ें: ये है 'सुपरहीरो' मां! पति के बिना Uber ड्राइवर बनकर पाल रही 3 बच्चे, कहानी सुनकर भर आएंगी आंखें

Add Zee News as a Preferred Source

यह विचार पहली बार कब सामने आया?

28 जनवरी 1933 को रहमत अली ने एक पैंफलेट प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने भारत के उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग की. बाद में उन्होंने Pakistan: The Fatherland of the Pak Nation नाम की किताब में इस विचार को विस्तार दिया. इतिहासकार केके अजीज और विद्वान स्टीफन फिलिप कोहेन भी मानते हैं कि अलग मुस्लिम राष्ट्र की यह ठोस कल्पना सबसे पहले रहमत अली ने ही रखी थी.

fallback

पाकिस्तान नाम का मतलब क्या था?

पाकिस्तान एक संक्षिप्त रूप था, जिसमें P पंजाब, A अफगानिस्तान, K कश्मीर, S सिंध और स्टान बलूचिस्तान से लिया गया था. इसके साथ ही फारसी और उर्दू में पाक का अर्थ पवित्र होता है, जिससे पाकिस्तान का मतलब हुआ पवित्र लोगों की भूमि. बाद में I अक्षर जोड़ा गया ताकि नाम का उच्चारण आसान और प्रभावी लगे. कहा जाता है कि रहमत अली को यह नाम लंदन की एक बस की ऊपरी मंजिल पर सूझा था, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि उन्होंने यह विचार थेम्स नदी के किनारे दोस्तों से चर्चा के दौरान रखा. भले ही ये किस्से साबित न हों, लेकिन यह जरूर दिखाते हैं कि पाकिस्तान का विचार अपनी जमीन से बहुत दूर जन्मा था.

यह भी पढ़ें: महीने की सैलरी 2 लाख से ज्यादा, फिर भी कोई नहीं करना चाहता ये 5 काम! क्या आप उठाएंगे ये रिस्क?

1928 का जिक्र क्यों अहम है?

इतिहासकार अखिल अब्बास जाफरी बताते हैं कि पाकिस्तान शब्द 1 जुलाई 1928 को भी छपा था, जब कश्मीरी पत्रकार गुलाम हसन शाह काज़मी ने इसी नाम से अखबार निकालने की अनुमति मांगी थी. हालांकि, विद्वानों का मानना है कि इस शब्द को राजनीतिक पहचान और मकसद देने का काम रहमत अली ने ही किया. पाकिस्तान सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक राजनीतिक मांग और विचारधारा थी. 1947 में भारत के विभाजन के साथ यह विचार हकीकत बन गया और दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान नाम का नया देश बन गया.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Knowledge News

Trending news

ममता बनर्जी आज SC में खुद लड़ सकती हैं अपना केस, कहां से की है वकालत की पढ़ाई?
CM Mamata Banerjee
ममता बनर्जी आज SC में खुद लड़ सकती हैं अपना केस, कहां से की है वकालत की पढ़ाई?
ईवी से लेकर डिजिटल सेवाओं तक...पंजाब के युवाओं का भविष्य संवारेगा ये ग्रुप
Punjab news
ईवी से लेकर डिजिटल सेवाओं तक...पंजाब के युवाओं का भविष्य संवारेगा ये ग्रुप
पहले पीएम को माला पहनाई, फिर NCP के प्रफुल पटेल ने शरद पवार को दे दिया झटका
ncp news
पहले पीएम को माला पहनाई, फिर NCP के प्रफुल पटेल ने शरद पवार को दे दिया झटका
West Bengal SIR: सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी, SIR मुद्दे पर थोड़ी देर में होगी सुनवाई
Parliament Budget Session live
West Bengal SIR: सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी, SIR मुद्दे पर थोड़ी देर में होगी सुनवाई
कूकी राजी नहीं तो BJP ने ताइक्वांडो खिलाड़ी के हाथों में मणिपुर की कमान क्यों सौंपी?
manipur news
कूकी राजी नहीं तो BJP ने ताइक्वांडो खिलाड़ी के हाथों में मणिपुर की कमान क्यों सौंपी?
जंगल में आतंकियों को घेरा, उधर घुटनों तक बर्फ में... दहशतगर्दों पर सेना का 'वज्रपात'
Indian Army news
जंगल में आतंकियों को घेरा, उधर घुटनों तक बर्फ में... दहशतगर्दों पर सेना का 'वज्रपात'
भारत-US ट्रेड डील का पहला रुझान आया, पढ़िए एक ऐलान से अरबों के खेल की इनसाइड स्टोरी
India US Deal
भारत-US ट्रेड डील का पहला रुझान आया, पढ़िए एक ऐलान से अरबों के खेल की इनसाइड स्टोरी
धड़ाधड़ प्राइवेसी चोरी करने में एक्सपर्ट है मेटा, सुप्रीम कोर्ट ने खोला पूरा चिट्ठा
DNA
धड़ाधड़ प्राइवेसी चोरी करने में एक्सपर्ट है मेटा, सुप्रीम कोर्ट ने खोला पूरा चिट्ठा
अबू सलेम की पैरोल याचिका पर सुनवाई,फिर HC ने रखी ऐसी शर्त कि गैंगस्टर के उड़ गए तोते
Abu Salem
अबू सलेम की पैरोल याचिका पर सुनवाई,फिर HC ने रखी ऐसी शर्त कि गैंगस्टर के उड़ गए तोते
बंगाल पुलिस ने दिल्ली में ली दिल्ली पुलिस की गाड़ियों की तलाशी? क्या है प्रोटोकॉल
DNA
बंगाल पुलिस ने दिल्ली में ली दिल्ली पुलिस की गाड़ियों की तलाशी? क्या है प्रोटोकॉल