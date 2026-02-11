Advertisement
Knowledge News: कौन है वो शख्स जिसने दो देशों के लिए लिखा था नेशनल एंथम? क्या आपको पता है?

Knowledge News: रवींद्रनाथ टैगोर कैसे भारत और बांग्लादेश दोनों के राष्ट्रगान लिखने वाले दुनिया के इकलौते कवि बने, इसकी पूरी कहानी इतिहास, आज़ादी और बंगाली पहचान से जुड़े दिलचस्प तथ्यों के साथ यहाँ पढ़ें.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 11, 2026, 02:05 PM IST
Knowledge News National Anthem: बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत का ‘जन गण मन’ और बांग्लादेश का ‘आमार सोनार बांग्ला’ दोनों एक ही इंसान की रचना हैं. रवींद्रनाथ टैगोर दुनिया के उन गिने-चुने व्यक्तित्वों में से थे जिन्होंने साहित्य, संगीत, शिक्षा और आजादी की लड़ाई, हर क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ी. टैगोर पहले गैर-यूरोपीय व्यक्ति थे जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला. वह सिर्फ कवि नहीं, बल्कि चित्रकार, दार्शनिक और आजादी के समर्थक भी थे.

जन गण मन कैसे बना?

टैगोर ने 1911 में ‘जन गण मन’ लिखा था, जिसका असली नाम ‘भारत भाग्य विधाता’ था. इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया. हालांकि यह गीत काफी पहले लिखा गया था, लेकिन भारत ने इसे 24 जनवरी 1950 को अपना आधिकारिक राष्ट्रगान घोषित किया. यह गीत भारत की एकता, विविधता और आत्मसम्मान का प्रतीक बन गया.

आमार सोनार बांग्ला क्यों लिखा गया?

‘आमार सोनार बांग्ला’ टैगोर ने 1905 में बंगाल के पहले विभाजन के दौरान लिखा था. अंग्रेजों ने बंगाल को प्रशासनिक बहाने से बांटा, लेकिन असल में यह ‘डिवाइड एंड रूल’ की नीति थी. टैगोर इस फैसले से बेहद दुखी हुए और स्वदेशी आंदोलन में कूद पड़े. इस गीत में उन्होंने बंगाल की मिट्टी और लोगों के प्रति अपने प्रेम को आवाज दी.

बंगाली पहचान कैसे बनी?

बाद में जब भारत आजाद हुआ तो बंगाल का एक हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान बन गया. वहां के लोगों में जल्द ही भाषा और संस्कृति को लेकर असंतोष फैलने लगा. बंगाली भाषा आंदोलन और 1950 के दशक की घटनाओं ने एक अलग पहचान को जन्म दिया. टैगोर के गीतों ने इस सांस्कृतिक चेतना को और मजबूत किया और लोगों को उनकी जड़ों से जोड़े रखा.

गीतों पर रोक क्यों लगी?

पूर्वी पाकिस्तान की सरकार ने एक समय टैगोर के गीतों पर रोक लगाने की कोशिश की. लेकिन 1963 में उनके जन्मदिन पर कलाकारों और बुद्धिजीवियों ने इस रोक को तोड़ते हुए उनके गीत गाए. इससे यह साबित हुआ कि टैगोर सिर्फ कवि नहीं, बल्कि बंगाली आत्मा की आवाज बन चुके थे. उनके गीत लोगों को एकता और आत्मसम्मान का एहसास दिलाते थे.

राष्ट्रगान कैसे बना?

जब 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ, तो ‘आमार सोनार बांग्ला’ को देश की भावना का प्रतीक माना गया. 1972 में इसे बांग्लादेश का राष्ट्रगान घोषित किया गया. इस तरह टैगोर दुनिया के इकलौते ऐसे इंसान बन गए जिनकी रचनाएं दो अलग-अलग देशों के राष्ट्रगान बनीं. भारत और बांग्लादेश दोनों के राष्ट्रगान सिर्फ गीत नहीं, बल्कि आजादी, संघर्ष और पहचान की कहानी हैं. टैगोर की कलम ने दोनों देशों की आत्मा को शब्द दिए.

