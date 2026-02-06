Advertisement
Knowledge News: कैसे एक समुद्री तट बन गया 'मुंबई'? इस वायरल वीडियो ने खोल दी इतिहास के पन्नों में दबी अनसुनी कहानी!

मुंबई नाम के पीछे छुपी देवी मुम्बादेवी और समुद्री दानव मुम्बारका की रहस्यमयी कहानी आज फिर वायरल हो रही है, जो इस महानगर की आध्यात्मिक और ऐतिहासिक जड़ों को उजागर करती है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 06, 2026, 12:54 PM IST
Mumbai Name Origin: एक वायरल एआई वीडियो में मुंबई के नाम की रहस्यमयी उत्पत्ति को बेहद भावुक अंदाज में दिखाया गया है. इसमें बताया गया है कि कभी यह इलाका सिर्फ खतरनाक समुद्री किनारा था, जहां लहरें जिंदगी और मौत तय करती थीं. कोली और सोमवंशी क्षत्रिय जैसे मछुआरे समुदाय यहां रहते थे, जिनकी हर सुबह डर के साथ शुरू होती थी. समुद्र की ताकत और एक अदृश्य भय इस पूरे इलाके पर छाया रहता था.

खतरा कौन था?

कहानी में एक दानव मुम्बारका का जिक्र है, जो समुद्र की लहरों के जरिये तबाही मचाता था. वह नावें तोड़ देता, जाल नष्ट कर देता और लोगों के लिए भूख और बीमारी लेकर आता था. एआई वीडियो में तूफानी समंदर, टूटे हुए जाल और घबराए हुए लोगों को दिखाया गया है, जो अपनी रक्षा के लिए देवी अम्बा से प्रार्थना करते हैं.

देवी कैसे आईं?

कथा के अनुसार, देवी अम्बा ने मुम्बादेवी के रूप में अवतार लिया. आठ भुजाओं और शक्तिशाली अस्त्रों के साथ देवी समुद्र और धरती के बीच खड़ी होती हैं. एआई वीडियो में देवी और मुम्बारका के बीच भयानक युद्ध दिखाया गया है, जिसमें धरती कांपने लगती है और लहरें आसमान छूने लगती हैं. यह संघर्ष सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि मानवता की रक्षा का प्रतीक बताया गया है.

नाम कैसे पड़ा?

जब मुम्बारका हार जाता है, तो वह देवी से अपनी पहचान मिटाए न जाने की गुहार लगाता है. देवी उसकी बात मान लेती हैं और यहीं से मुम्बादेवी नाम जुड़ जाता है. इसके बाद समुद्र शांत हो जाता है, मछुआरे खुशी से लौटते हैं और बस्तियां फलने लगती हैं. लोग देवी को मुम्बा आई कहने लगते हैं और धीरे-धीरे उसी भूमि का नाम मुंबई बन जाता है.

वीडियो में क्या दिखा?

वीडियो में शब्दों और विजुअल्स के जरिये इस पूरी कथा को जीवंत कर दिया गया है. शांत और भावुक आवाज में महिला कथावाचक कहानी सुनाती है, जिससे दर्शक खुद को उस दौर में महसूस करने लगते हैं. समुद्र की गर्जना, देवी की शक्ति और लोगों की भक्ति इस वीडियो को बेहद प्रभावशाली बनाती है. 4 फरवरी को शेयर हुए इस वीडियो को 1.2 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. एक यूजर ने लिखा कि वह जन्म से मुंबई में रह रहा है, लेकिन पहली बार मुम्बा आई की यह कहानी देखी है. एक अन्य ने लिखा कि मुम्बा आई हमेशा उनकी रक्षक रही हैं. कई लोगों ने वीडियो को भावनात्मक, शानदार और गहराई से भरा बताया है.

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

Knowledge News

Trending news

