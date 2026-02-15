Knowledge News: ताजमहल में न ताज है न कोई महल, फिर सदियों से इसे ताजमहल क्यों कहा जाता है?

Advertisement
Taj Mahal History: क्या ताजमहल वाकई एक महल है? जानें इसके नाम के पीछे छिपा असली इतिहास और वह वजह जिसके कारण इसे 'ताजमहल' कहा जाता है, जबकि यहां न तो कोई ताज है और न ही कोई राजा का महल.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 15, 2026, 07:44 AM IST
Knowledge News: दुनिया के सात अजूबों में शुमार ताजमहल अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. सफेद संगमरमर से बनी यह इमारत प्रेम का प्रतीक मानी जाती है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसे 'ताजमहल' ही क्यों कहते हैं? तकनीकी रूप से देखा जाए तो यह न तो कोई 'ताज' (Crown) है और न ही रहने वाला कोई 'महल'. यह वास्तव में एक मकबरा (Mausoleum) है. फिर भी सदियों से इसका नाम ताजमहल ही क्यों चला आ रहा है? इसके पीछे के भाषाई और ऐतिहासिक कारणों को समझना बेहद दिलचस्प है.

मुमताज महल के नाम से है क्या कनेक्शन?

ताजमहल का नाम इसके निर्माण के पीछे की सबसे बड़ी प्रेरणा, मुमताज महल से जुड़ा माना जाता है. शाहजहां की बेगम का असली नाम 'अर्जुमंद बानो बेगम' था, लेकिन शाहजहां ने उन्हें 'मुमताज महल' की उपाधि दी थी, जिसका अर्थ होता है 'महल का सबसे अनमोल रत्न'. इतिहासकारों का मानना है कि उनकी मृत्यु के बाद जब उनके लिए यह विशाल मकबरा बनाया गया, तो कब्र को चारो तरफ से एक घेरा बना गया जो बिल्कुल क्राउन यानी ताज जैसा है और ऊपर से देखने से वह क्राउन नजर आता है. वहां से यह मकबरा 'ताज' बना और 'मुमताज महल' के नाम का आखिरी हिस्सा यानी 'महल' शब्द को जोड़कर इसे 'ताजमहल' कहा जाने लगा.

क्या फारसी भाषा से निकला है यह नाम?

नाम को लेकर एक तर्क यह भी दिया जाता है कि 'ताज' और 'महल' दोनों ही फारसी मूल के शब्द हैं. फारसी में 'ताज' का अर्थ मुकुट होता है और 'महल' का अर्थ स्थान या ऊंची इमारत. चूंकि यह मकबरा सभी इमारतों में सबसे श्रेष्ठ और सुंदर था, इसलिए इसे 'इमारतों का ताज' यानी ताजमहल कहा गया. यह नाम किसी राजा के निवास स्थान को नहीं, बल्कि मुमताज की याद में बनी एक ऐसी भव्य संरचना को समर्पित था जो दुनिया की सभी इमारतों में सर्वोच्च स्थान रखती थी.

क्या है 'तेजो महालय' से जुड़ा विवाद?

ताजमहल के नाम को लेकर एक पक्ष यह भी तर्क देता है कि यह नाम 'तेजो महालय' का अपभ्रंश हो सकता है. कुछ इतिहासकारों और लेखकों का दावा रहा है कि यह मूल रूप से एक शिव मंदिर था. हालांकि, भारत सरकार और पुरातत्व विभाग (ASI) ने आधिकारिक तौर पर हमेशा इसे मुगलकालीन मकबरा ही माना है. नाम को लेकर उठने वाले ये सवाल आज भी शोध और चर्चा का विषय बने रहते हैं कि क्या वाकई मुगल काल से पहले भी इस जगह का कोई और नाम अस्तित्व में था?

क्यों आज भी यह नाम एक पहेली है?

अजीब बात यह है कि मुगल काल के आधिकारिक दस्तावेजों, जैसे 'बादशाहनामा' में इस इमारत के लिए अक्सर 'रौजा-ए-मुनव्वरा' (प्रबुद्ध मकबरा) शब्द का उपयोग किया गया है. 'ताजमहल' शब्द का व्यापक इस्तेमाल मुगल काल के काफी बाद में और विशेष रूप से यूरोपीय यात्रियों द्वारा शुरू किया गया. समय के साथ यह नाम इतना लोकप्रिय हो गया कि आज पूरी दुनिया इसे इसी नाम से जानती है. 

