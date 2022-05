Knowledge News: दिनभर में इतने शब्द बोलते हैं आप, जानिए पूरी जिंदगी में कितना बोलता है इंसान

Knowledge News: जब हम सुबह आंख खोलते हैं, इसके बाद जब रात में सोने जाते हैं, तब तक कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं. कुछ लोग तो इतने बातूनी होते हैं कि कभी शांत ही नहीं होते. हालांकि, कुछ लोग थोड़ा कम बोलने वाले भी होते हैं. ऐसे लोग भले ही लोगों से बात न करें, लेकिन उनके दिमाग में कुछ न कुछ शब्द चलते ही रहते हैं और मौका पड़ते ही वह उन्हें बोलने की कोशिश करते हैं. इस तरह इंसान के बातों का सिलसिला (Conversation) कभी खत्म नहीं होता है.

क्या आपने कभी सोचा है कि दिन भर में आप कितने शब्द (Words) बोलते हैं? शायद ही आपने कभी यह सोचा होगा कि दिनभर मे इंसान कितने शब्द बोल लेता है. आज तक आपने इस तरफ ध्यान नहीं दिया होगा. आज हम आपको यह जानकारी (Knowledge) देने जा रहे हैं, जो आपके लिए काफी रोचक हो सकती है. लिंक्डइन लर्निंग इंस्ट्रक्टर (LinkedIn Learning Instructor) Jeff Ansell Research के मुताबिक, एक दिन में इंसान कम से कम 7000 शब्द बोलता है. कुछ लोग इससे ज्यादा भी बोल लेते होंगे.

पूरी जिंदगी में इतना बोलता है इंसान

आपने एक दिन के बारे में तो जान लिया, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी में कितने शब्द बोलता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में 860,341,500 शब्द यानी करीब 86 करोड़ शब्द बोलता है. ब्रिटिश राइटर और ब्रॉडकास्टर Gyles Brandreth की किताब The Joy of Lex: How to Have Fun with 860,341,500 Words में यह जानकारी दी गई है.

डिक्शनरी से तुलना

इन शब्दों की अगर आप अन्य चीजों से तुलना करते हैं तो जान लीजिए कि अपने पूरे जीवन में एक आम व्यक्ति Oxford English Dictionary के 20 वॉल्यूम को 14.5 बार पढ़ लेता है. अगर इंसान के बोले शब्दों की तुलना बाइबल से की जाय तो King James Bible में जितने शब्द हैं, इंसान उसका 1110 गुना शब्द अपनी जिंदगी में बोलता है.