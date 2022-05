Knowledge Story: लोग किसी भी बात पर सहमति जताने के लिए OK शब्द का इस्तेमाल करते हैं. दो अक्षर का यह शब्द बोलचाल में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है. बातचीत के दौरान इस शब्द का हम सबसे ज्‍यादा इस्तेमाल करते हैं. OK एक पूरे वाक्‍य की तरह काम करता है. आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि OK कोई शब्द नहीं है. OK एक शॉर्ट फॉर्म है. हम आज आपको OK का मतलब बताएंगे.

जानिए कब हुई थी OK की शुरुआत

OK एक ग्रीक शब्‍द है, जिसका फुलफॉर्म है 'Olla Kalla'. इसका अंग्रेजी में मतलब होता है All correct. बता दें कि OK शब्‍द की उत्पत्ति 183 साल पहले हुई थी. अमेरिकी पत्रकार चार्ल्‍स गोर्डोन ग्रीन (Charles Gordon Greene) के दफ्तर से इस शब्द के इस्तेमाल की शुरुआत हुई थी. बता दें कि साल 1839 में चार्ल्स गोर्डोन ग्रीन किसी शब्‍द की जगह प्‍लेफुल एब्रीविएशंस का इस्‍तेमाल करते थे.

अमरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में हुआ इस्तेमाल

OK का इस्‍तेमाल सबसे पहले “Oll Korrect” के एब्रीविएशन के तौर पर किया गया था. दरअसल, यह ग्रामर पर एक व्‍यंगात्‍मक लेख था. साल 1839 में यह बोस्‍टन मॉर्निंग पोस्‍ट में छपा था. इसके बाद OW जैसे शब्‍द भी इस्‍तेमाल में आए. इसका मतलब "oll wright" या all right होता था. साल 1840 में अमेरिकी राष्‍ट्रपति Martin Van Buren के री- इलेक्‍शन कैम्‍पेन में ओके शब्‍द का इस्‍तेमाल किया गया. इसके बाद यह पूरी दुनिया में प्रचलित हो गया.

दरअसल, Van Buren का निकनेम Old Kinderhook था. इसलिए उनके समर्थकों ने चुनाव प्रचार में OK शब्द का इस्‍तेमाल किया. इस दौरान पूरे देश में OK Clubs बनाए गए. अब ओके एक डबल मीनिंग वर्ड बन गया था. इसका मतलब Old Kinderhook भी था और All Correct भी.

