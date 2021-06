Knowledge: कौवों को समझ में आती है गणित की भाषा, खबर पढ़कर चौंक जाएंगे आप

नई दिल्ली: Knowledge: अपने स्कूली दिनों में ज्यादातर बच्चे गणित के सवालों (Math Numericals) से जी चुराते हैं. कुछ लोगों को जिंदगी भर गणित यानी जोड़-घटाने और गुणा-भाग करने में काफी परेशानी महसूस होती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौवे भी गणित की भाषा समझते हैं (Crow Facts)? इस खबर को पढ़कर आप थोड़ा हैरान जरूर रह जाएंगे (Weird News).

कौवों का दिमाग भले ही आम पक्षियों की तरह ही हो, लेकिन उन्हें जीरो का मतलब (Concept Of Zero) बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है. एक नई स्टडी में वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि कौवे जीरो का कॉन्सेप्ट (Concept of Zero) बखूबी समझते हैं. जीरो का कॉन्सेप्ट या जीरो की अवधारणा पांचवीं सदी A.D. में या उससे थोड़ा पहले हो गई थी. यह जानकारी काफी हैरान करने वाली है (Shocking News) कि कौवे इस अवधारणा को समझते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उन्हें इस चीज की कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है.

#ICYMI: More evidence that the phrase "bird-brained" is a misnomer

Turns out crows understand the mathematical concept of zero, and encode the number "zero" in their brains in the same way that primates do. https://t.co/xQtZcyrRnR@LiveScience #Neuroscience #Math #Birds

— Nicoletta Lanese (@NicolettaML) June 15, 2021