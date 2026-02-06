'रोहित' बन स्टेज पर इस गाने पर किया धांसू डांस स्टेप, खुद ऋतिक रोशन ने किया कमेंट; देखें VIDEO

Viral Dance Video: ऋतिक रोशन एक पॉपुलर एक्टर और डांसर हैं, जो अपनी एक्टिंग के साथ साथ बेहतरीन और यूनिक डांस स्टेप और फिटनेस के लिए भी जाने जाते हैं. 2000 में रिलीज हुई 'कहो ना... प्यार है' से ऋतिक ने मेन रोल की शुरुआत की. इसी फिल्म का एक गाने 'एक पल का जीना' के डांस स्टेप आज भी काफी वायरल होते रहते हैं. इन​ दिनों जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें लड़का ‘कोई मिल गया’ के रोहित के किरदार में नजर आता है. वीडियो देखकर लगता है कि ये किसी कॉलिज या हॉस्टल का ग्राउंड है. इस दौरान ये लड़का स्टेज पर रोहित के किरदार में डांस कर रहा है. चलिए वीडियो में देखते हैं कैसे इस लड़के ने डांस स्टेप किए और ऋतिक रोशन ने क्या कमेंट किया.

ये था वो डांस स्टेप?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक एक लड़का 'रोहित' के अंदाज में डांस कर रहा है और उसपर डांस नहीं हो पा रहा है. बिल्कुल ‘कोई मिल गया’ फिल्म के सीन की तरह ही वहां पर प्रिया बनकर एक लड़की आती है जो बताती है कि सब हंस रहे हैं यहां से चलो. इस पर लड़का रोहित के अंदाज में कहता है, "होएगा" और इसके बाद 'कहो ना... प्यार है' फिल्म का ‘एक पल का जीना’ बजता है और इस लड़के ने ऋतिक रोशन का डांस स्टेप किया तो पूरी महफिल लूट ली. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

ऋतिक रोशन ने क्या कमेंट किया?

जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ तो वीडियो देखने के बाद ऋतिक रोशन ने खुद कमेंट किया. ऋतिक रोशन ने हार्ट और फायर इमोजी के साथ लिखा, "बाकी कहां हैं?" इस पर लड़के के अकाउंट से रिप्लाई किया जाता है, "पार्ट 2 मेरे प्रोफाइल पर अपलोड हो चुका है, सर. देखने और प्रोत्साहन देने के लिए धन्यवाद, यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है." इसके अलावा बाकी यूजर्स भी कमेंट बॉक्स में खूब तारीफ कर रहे हैं.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @rohanshrivastav_06 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 2.8 मिलियन लाइक्स हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.