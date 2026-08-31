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बच्चों की आंखों में रोशनी नहीं, लेकिन मां के हौसले में कोई कमी नहीं; 70 साल की उम्र में भी दूसरों के घरों में काम कर रही महिला

कोलकाता में रहने वाली 70 साल की करुणा घोष की कहानी इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. चार दशक से घरों में काम कर रहीं करुणा आज भी तीन घरों में मेड का काम करती हैं, क्योंकि उनकी 50 साल की बेटी और 40 साल के बेटे की आंखों की रोशनी जन्म से ही नहीं है. पति की मौत के बाद से वह अकेले परिवार संभाल रही हैं और उम्र बढ़ने के बावजूद काम छोड़ नहीं सकतीं.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 31, 2026, 09:03 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 09:03 AM IST
बच्चों की आंखों में रोशनी नहीं, लेकिन मां के हौसले में कोई कमी नहीं; 70 साल की उम्र में भी दूसरों के घरों में काम कर रही महिला
Image Credit: बच्चों के लिए 70 साल की उम्र में भी घरों में काम करती है यह मां! Image credit: instagram/@storiesbyaradhana

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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