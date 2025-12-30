नशे में घबराई लड़की बोली- अंकल मुझे सुरक्षित घर पहुंचा देना... कैब ड्राइवर ने जो किया उसे देखकर हिल गया इंटरनेट!

Women Safety Late Night Ride In Kolkata: कोलकाता की एक सामान्य देर रात की कैब यात्रा सोशल मीडिया पर इसलिए चर्चा में आ गई, क्योंकि इसमें न कोई विवाद था और न ही कोई ड्रामा. इस वीडियो में दिखी सिर्फ एक ड्राइवर की जिम्मेदारी और इंसानियत, जिसने लोगों का दिल जीत लिया और यह साबित कर दिया कि अच्छे लोग आज भी मौजूद हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे डैशकैम फुटेज में एक कैब ड्राइवर नशे में धुत महिला यात्री को पूरी सावधानी से घर पहुंचाते नजर आता है. सफर के दौरान ड्राइवर शांत, संयमी और बेहद ध्यान रखने वाला दिखाई देता है, जबकि महिला बार-बार अपनी हालत को लेकर घबराहट जाहिर करती है.

यह भी पढ़ें: शादी में दूल्हे के हाथ चूमने लगी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड, दुल्हन ने बाल पकड़कर नोंच डाला! Video देख कांप उठे सभी

महिला और ड्राइवर के बीच क्या बातचीत हुई?

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो में महिला कहती सुनाई देती है, “अंकल, प्लीज मुझे सुरक्षित घर पहुंचा देना, मैं बहुत नशे में हूं.” इस पर ड्राइवर बेहद सादगी से जवाब देता है, “मैं हूं न, मैं आपको सुरक्षित घर पहुंचाऊंगा.” वह उसे बार-बार भरोसा दिलाता है और प्यार से ‘बेटा’ कहकर शांत रहने को कहता है. सफर के दौरान महिला की मां का फोन आता है और वह ड्राइवर को फोन पकड़ा देती है. ड्राइवर सीधे मां से बात करता है और बताता है कि उनकी बेटी सुरक्षित घर जा रही है. इतना ही नहीं, वह अपनी लाइव लोकेशन भी शेयर करता है ताकि मां की चिंता कम हो सके.

This is Kolkata A cab driver calmly ensured a drunk woman reached home safely, with dignity untouched. Moments like these explain why Kolkata repeatedly emerges as India’s Safest City, while many other 'double engine' metro cities lag behind. pic.twitter.com/zbTGH7oc9c — Nakshatra (@BombagorerRaja) December 28, 2025

यह भी पढ़ें: बदबूदार कमरा, कॉकरोच, जर्जर घर... रातोंरात स्टार बनी रानू मंडल कूड़े की ढेर में रहने को मजबूर! Video में दिखी सच्चाई

मजाक और अपनापन कैसे दिखा?

जब महिला कहती है कि देर से आने पर मां डांटेंगी, तो ड्राइवर हल्के मजाक में कहता है, “डांटना चाहिए, आप बहुत नखरे कर रही हो.” इस जवाब से माहौल हल्का हो जाता है और ड्राइवर की अपनापन भरी सोच साफ नजर आती है. राइड खत्म होने पर ड्राइवर सिर्फ किराया लेकर नहीं चला जाता. वह गेट खोलने में महिला की मदद करता है और तब तक इंतजार करता है, जब तक वह सुरक्षित घर के अंदर नहीं चली जाती.

वीडियो वायरल होने के बाद लोग ड्राइवर की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि ड्राइवर की परवरिश और संस्कार काबिले-तारीफ हैं. दूसरे ने कहा कि ऐसे लोग समाज की असली दौलत हैं.