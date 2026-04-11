Bumble डेट करने वाले सावधान! डेटिंग वाली लड़की निकली लुटेरी, रेस्टोरेंट का बिल देखकर कांप उठा लड़का

Kolkata Dating App Scam: क्या आप भी डेटिंग ऐप्स पर मैच ढूंढ रहे हैं? सावधान हो जाइए, क्योंकि आपकी अगली 'कॉफी डेट' आपको हजारों रुपये का चपत लगा सकती है. कोलकाता से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने ऑनलाइन डेटिंग की दुनिया में डर पैदा कर दिया है. एक मासूम लड़के को प्यार का झांसा देकर एक खास कैफे में बुलाया गया, जहां न सिर्फ उसे लूटने का जाल बुना गया, बल्कि बिल सामने आते ही उसकी 'डेट' उसे बीच मझधार में छोड़कर हंसते हुए गायब हो गई.

आजकल ऑनलाइन डेटिंग का क्रेज बढ़ रहा है. लेकिन इसी के साथ अपराधियों ने भी ठगी का नया रास्ता ढूंढ लिया है. कोलकाता के रानीकुठी इलाके में एक लड़के के साथ जो हुआ. उसने सबको हैरान कर दिया है. युवक की मुलाकात 'Bumble' ऐप पर एक लड़की से हुई थी. लड़की ने उसे मिलने के लिए 'कपल कैफे जोन' नाम के एक खास कैफे में बुलाया. लड़के को क्या पता था कि वह अपनी मर्जी से नहीं. बल्कि एक सोची-समझी साजिश के तहत वहां जा रहा है.

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दो कॉफी, एक हुक्का और ₹8500 का बिल

मुलाकात सामान्य लग रही थी. दोनों ने दो कॉफी और एक हुक्का ऑर्डर किया. बातों का सिलसिला चल ही रहा था कि वेटर बिल लेकर आया. बिल देखकर लड़के के पैरों तले जमीन खिसक गई. मामूली सी चीजों का बिल ₹8500 था. इससे पहले कि लड़का कुछ समझ पाता. कैफे के स्टाफ ने उसे चारों तरफ से घेर लिया. जब उसने लड़की की तरफ मदद के लिए देखा. तो वह उसे अकेला छोड़कर हंसते हुए बाहर निकल गई.

क्या है 'हनीट्रैप बिलिंग' रैकेट?

विशेषज्ञों का कहना है कि यह 'हनीट्रैप बिलिंग फ्रॉड' का एक क्लासिक मामला है. इसमें गिरोह की लड़कियां डेटिंग ऐप्स पर शिकार ढूंढती हैं. वे लड़कों को ऐसे कैफे में बुलाती हैं जहां उनका पहले से सेटिंग होती है. कैफे मैनेजमेंट जानबूझकर बिल में भारी-भरकम चार्ज जोड़ देता है. अगर लड़का पैसे देने से मना करता है. तो कैफे का स्टाफ डरा-धमकाकर वसूली करता है. लड़की को इस ठगी का एक हिस्सा कमीशन के तौर पर मिलता है.

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इंटरनेट पर फूटा लोगों का गुस्सा

सोशल मीडिया पर यह घटना आग की तरह फैल गई है. एक यूजर ने मजाक में लिखा. "भाई ने कॉफी नहीं. ₹8500 का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लिया." वहीं. जागरूक लोगों ने चेतावनी दी है कि कभी भी पहली डेट पर लड़की द्वारा बताए गए अनजान कैफे में न जाएं. कोलकाता के स्थानीय लोगों का कहना है कि यह रैकेट सालों से चल रहा है. लेकिन शर्मिंदगी के कारण लड़के इसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते.

सुरक्षित रहने के लिए क्या करें?

इंटरनेट पर अब एक 'सेफ्टी चेकलिस्ट' वायरल हो रही है. जिसमें कहा गया है कि हमेशा मिलने की जगह खुद चुनें. किसी भीड़भाड़ वाले और जाने-पहचाने कैफे में ही मिलें. अपने परिवार या दोस्त को अपनी 'लाइव लोकेशन' जरूर भेजें. अगर कभी ऐसी स्थिति में फंस जाएं. तो बिना डरे तुरंत पुलिस (100) को फोन करें. याद रखें. यह प्यार नहीं. बल्कि प्यार के चेहरे में छिपा हुआ संगठित अपराध है.