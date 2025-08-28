जिसे बम और भूकंप भी ना डिगा सके, उस पुल का 5 रुपये के गुटखे ने कर दिया सत्यानाश, जानें पूरा मामला

Kolkata Howrah Bridge : हावड़ा ब्रिज, जिसे रवींद्र सेतु भी कहते हैं, इंजीनियरिंग का अनोखा नमूना है जिसने बमबारी और भूकंप झेल लिए. पर अब यह 5 रुपये के गुटखे के कारण जंग खा रहा है. थूक में मौजूद चूना और नमक स्टील को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे इसकी मजबूती खतरे में है.
Kolkata Howrah Bridge Viral Video: हुगली नदी पर बना हावड़ा ब्रिज महज एक पुल नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग का करिश्मा है, जिसने बमबारी से लेकर भूकंप तक सब झेल लिया. द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दुश्मनों के बम भी इसे छू नहीं सके, जबकि प्राकृतिक आपदाओं के सामने भी यह मजबूती से खड़ा रहा. लेकिन सोचिए, जो पुल युद्धों और आपदाओं से नहीं टूटा, वह आज 5 रुपये के गुटखे के सामने हार रहा है. जी हां, आपने सही सुना. लोगों की लापरवाही और थूकने की आदत ने इस लोहे के दिग्गज को जंग लगा दी है. गुटखे में मौजूद चूना और नमक स्टील को धीरे-धीरे खा रहे हैं. यही वजह है कि आज हावड़ा ब्रिज की असली दुश्मन तोप या बम नहीं, बल्कि थूक बन गई है.
हावड़ा ब्रिज का असली नाम रवींद्र सेतु है जो 1965 में रखा गया था, लेकिन आज भी यह हावड़ा ब्रिज नाम से ही जाना जाता है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार ने 1936 में शुरू किया था और लगभग छह साल की मेहनत के बाद 1942 में इसे पूरा कर लिया गया. यह पुल 3 फरवरी 1943 को आम जनता के लिए खोल दिया गया. दिलचस्प बात यह है कि इसका अब तक औपचारिक उद्घाटन नहीं हुआ. वजह यह थी कि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और ब्रिटिश सरकार ने बिना किसी समारोह के इसे जनता के उपयोग के लिए खोलने का फैसला किया.
युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने कोलकाता पर हवाई हमले किए थे. हालांकि हावड़ा ब्रिज को निशाना बनाया गया, लेकिन बम पुल को छू भी नहीं सके. बाद में खुदाई के दौरान एक बम मिला जो अब पुलिस संग्रहालय में रखा है. इसके अलावा, पुल ने भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं को भी झेला और आज तक मजबूती से खड़ा है.
गुटखा बना सबसे बड़ा खतरा
युद्ध और आपदाओं से बचने के बाद भी हावड़ा ब्रिज की असली मुश्किल गुटखा साबित हुआ. पैदल यात्रियों के थूकने से पुल पर गुटखे की परत जम गई है. इसमें मौजूद चूना और नमक स्टील को जंग लगा रहे हैं. 2013 में इस समस्या का पता चलने के बाद स्टील प्लेटों को फाइबरग्लास से बदलने का काम शुरू हुआ.
सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया
हाल ही में इस मुद्दे पर बने एक वीडियो पर लोगों ने जमकर प्रतिक्रिया दी. किसी ने मजाक में लिखा, “अजय देवगन सुप्रीमेसी”, तो किसी ने कहा, “5 रुपये की ताकत.” कई यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में ब्रांड्स को दोषी ठहराया, तो कुछ ने इसे शर्मनाक बताया. बावजूद इसके पुल आज भी मजबूती से खड़ा है और कोलकाता की शान बना हुआ है.