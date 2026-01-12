खराब हुई iPhone की स्क्रीन तो सिर्फ 100 रुपये के जुगाड़ से कर डाला बिल्कुल ठीक! Video तो जरूर देखें

Broken iPhone Hack Video: कोलकाता के रहने वाले एक युवक ने सोशल मीडिया पर ऐसा वीडियो शेयर किया, जिसने देखते ही देखते लोगों का ध्यान खींच लिया. वीडियो में दिखाया गया कि कैसे पूरी तरह टूटे हुए स्क्रीन वाले आईफोन को बिना टच किए आसानी से चलाया जा सकता है. आमतौर पर ऐसे फोन की मरम्मत महंगी होती है, लेकिन इस जुगाड़ ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया.

वीडियो में सबसे पहले क्या देखने को मिला?

इंस्टाग्राम पर यह वीडियो रेहान सिंह नाम के यूजर ने पोस्ट किया, जिसका कैप्शन था ‘iPhone ultra pro max hack’. वीडियो शुरू होने से पहले ही रेहान हंसते हुए नजर आते हैं, जैसे उन्हें पहले से अंदाजा हो कि आगे कुछ अलग दिखने वाला है. वह अपने दोस्त से फोन देने को कहते हैं, जिसका स्क्रीन पूरी तरह चकनाचूर है और बैक पैनल भी टूटा हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 73Kg के सूअर को पकड़कर कैसे इस महिला ने सबको कर दिया हैरान? जानें क्यों होता है ये कॉम्प्टीशन

फोन को फेंकने या बंद मानने के बजाय रेहान का दोस्त एक केबल की मदद से आईफोन में वायर्ड कंप्यूटर माउस कनेक्ट करता है. जैसे ही माउस जुड़ता है, स्क्रीन पर कर्सर दिखाई देने लगता है. यही वह पल था जिसने देखने वालों को चौंका दिया. इसके बाद माउस से ऐप्स खोली जाती हैं, मेन्यू बदले जाते हैं और फोन बिल्कुल सामान्य तरीके से काम करता दिखता है.

यह भी पढ़ें: आखिर कौन है दुनिया का सबसे धनी राजा? अरबपति बिजनेसमैन भी पानी भरते हैं इनके आगे, जानें कितनी है प्रॉपर्टी

यह देसी जुगाड़ इतना वायरल क्यों?

इस जुगाड़ की सबसे बड़ी खासियत इसकी सादगी है. न कोई महंगा उपकरण, न कोई टेक्निकल झंझट. बस एक 100 रुपये के माउस से टूटे स्क्रीन की समस्या का हल निकाल लिया गया. यही वजह है कि लोग इसे ‘पीक देसी जुगाड़’ कह रहे हैं और इसे भारतीय दिमाग की मिसाल बता रहे हैं. वीडियो पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक यूज़र ने लिखा कि अब अमेरिका कहना ही बंद कर दिया. किसी ने मजाक में कहा कि जब हैकर्स डेवलपर्स से मिलते हैं, तब ऐसा ही होता है. कई लोगों ने लिखा कि इंडिया देसी जुगाड़ के लिए जाना जाता है और एक बार फिर साबित हो गया कि इंडिया बिगिनर्स के लिए नहीं है.