शादी करो वरना 'आत्मा' बन जाएंगे पापा! मां ने बेटी को दी रोंगटे खड़े कर देने वाली चेतावनी

Daughter Mother Video: आज के समय में भी 25-30 की उम्र पार करते ही शादी को लेकर परिवार और रिश्तेदारों का दबाव शुरू हो जाता है. खासकर भारत जैसे देश में यह एक आम बात है. लेकिन कभी-कभी यह दबाव इतना अलग और अजीब हो जाता है कि लोग हैरान रह जाते हैं. ऐसा ही एक मामला कोलकाता से सामने आया, जहां एक मां ने अपनी 31 साल की बेटी को शादी के लिए मनाने के लिए अनोखा और चौंकाने वाला तरीका अपनाया.

मां ने क्यों दी ‘आत्मा’ वाली चेतावनी?

वायरल वीडियो में बंगाली मां अपनी बेटी को समझाते हुए कहती है कि अगर वह शादी नहीं करेगी तो उसके पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और वह एक ‘बेबस आत्मा’ बन जाएंगे. यह बात सुनकर बेटी भी हैरान रह जाती है. आमतौर पर माता-पिता बच्चों को शादी के फायदे बताते हैं, लेकिन यहां मां ने डर और अंधविश्वास का सहारा लिया. इस वीडियो को खुद बेटी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

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वीडियो के ऊपर लिखा गया टेक्स्ट भी काफी दिलचस्प है, जिसमें इसे अल्ट्रा प्रो मैक्स मैनुपुलेशन कहा गया. कैप्शन में बेटी ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि उसकी मां उसे मनाने के लिए हर तरीका अपना रही है. यही वजह है कि वीडियो तेजी से वायरल हो गया और लोगों का ध्यान खींचने लगा.

लोगों ने कैसे दिए रिएक्शन?

वीडियो को करीब एक लाख व्यूज मिल चुके हैं और कमेंट सेक्शन में लोगों ने जमकर प्रतिक्रिया दी. कई यूजर्स ने कहा कि उनके घर में भी ऐसा ही होता है, जहां मां शादी के लिए अलग-अलग तरीके अपनाती हैं. एक यूजर ने लिखा कि उसकी मां भी हमेशा पिता का नाम लेकर शादी के लिए दबाव बनाती है, जबकि पिता को इस बारे में कुछ पता ही नहीं होता.

कुछ लोगों ने इस वीडियो को मजाक के तौर पर लिया और मजेदार कमेंट किए. किसी ने लिखा कि उसके पिता ने शादी करने पर 10 लाख रुपये देने का वादा किया था, जो आज तक नहीं मिला. वहीं कुछ लोगों ने माना कि माता-पिता की चिंता सही होती है, लेकिन इस तरह का डर दिखाना थोड़ा ज्यादा हो गया.

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क्या यह सिर्फ मजाक है या एक बड़ी सच्चाई?

यह वीडियो भले ही मजेदार लगे, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी सच्चाई छिपी है. समाज में आज भी शादी को लेकर दबाव इतना ज्यादा है कि लोग अजीब-अजीब तरीके अपनाने लगते हैं. कुछ यूजर्स ने तो यहां तक कहा कि ऐसे मामलों में ज्योतिष और अंधविश्वास भी लोगों को जल्दी प्रभावित करते हैं. अब सवाल यह है कि क्या शादी का फैसला डर और दबाव से लेना चाहिए या अपनी मर्जी से.