दुर्गा पूजा पंडाल का डॉग स्क्वॉड ने किया उद्घाटन, इंटरनेट यूजर्स हैरान, Video Viral

Kolkata pet friendly Durga Puja: नवरात्रि के शुरू होते ही हर तरफ रौनक ही रौनक दिख रही है. दुर्गा पूजा के लिए पंडाल भी सजने लगे हैं. बंगालियों के लिए नवरात्रि या दुर्गा पूजा सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है. इन दिनों कोलकाता को मां दुर्गा के पंडालों के लिए विशेष तैयारियां चल रही हैं. लोगों ने पहले से ही शहर अलग-अलग जगहों पर बने पंडालों में जाना शुरू कर दिया है. इन पंडालों में मनोरम और बेहद अलग तरह की कला शैलियां भी दिखाई जा रही हैं. इस क्रम में कोलकाता का एक पूजा पंडाल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. आइये आपको बताते हैं इस दुर्गा पूजा पंडाल की खासियत के बारे में.

Paw Stars

Yesterday, 4 members of our Dog Squad - Labradors Molly & Camphor, German Shepherds Liza and Dinky made a very special appearance as chief guests at the inauguration of Kolkata’s first pet-friendly Durga Puja, courtesy Bidhan Sarani Atlas Club. Sharing a few glimpses. pic.twitter.com/O0ZP8S91HA

— Kolkata Police (@KolkataPolice) September 26, 2022