जानवर के बीट से बनती है दुनिया की सबसे महंगी कॉफी, एक कप की कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश!

कोपी लुवाक दुनिया की सबसे महंगी कॉफी है जो एशियन पाम सिवेट की बीट से निकली बीन्स से बनती है. खास फर्मेंटेशन, सीमित उपलब्धता और अनोखी प्रक्रिया के कारण इसकी कीमत हजारों रुपये प्रति कप तक पहुंच जाती है.
कॉफी के शौकीन लोग हमेशा कुछ नया और अलग तलाशते रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी कॉफी के बारे में सुना है, जो जानवर की बीट से बनती हो? सुनने में अजीब जरूर लगता है, लेकिन यही सच्चाई है. दुनिया की सबसे महंगी कॉफी कोपी लुवाक इसी अनोखे तरीके से तैयार होती है. इसकी कीमत इतनी ज्यादा होती है कि एक कप पीने में ही हजारों रुपये खर्च हो जाते हैं. स्वाद, खुशबू और बनाने की प्रक्रिया इसे बेहद खास बनाते हैं. यही वजह है कि यह कॉफी दुनियाभर में लग्जरी का प्रतीक मानी जाती है.
क्या है कोपी लुवाक कॉफी
कोपी लुवाक एक खास किस्म की कॉफी है, जो इंडोनेशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में पाई जाती है. इसे एशियन पाम सिवेट नाम के छोटे जानवर की मदद से तैयार किया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में ‘लुवाक’ कहा जाता है. यह जानवर केवल पूरी तरह पके और बेहतरीन कॉफी चेरी ही खाता है. इस तरह लुवाक खुद ही अच्छी क्वालिटी की कॉफी बीन्स चुन लेता है. यही प्राकृतिक चयन प्रक्रिया इस कॉफी को खास बनाती है और इसकी क्वालिटी को और बेहतर कर देती है.
कैसे बनती है जानवर की बीट से कॉफी
लुवाक जब कॉफी चेरी खाता है, तो उसका गूदा पच जाता है, लेकिन बीन्स सुरक्षित रहती हैं. जानवर के पेट में मौजूद एंजाइम्स बीन्स के साथ खास फर्मेंटेशन प्रक्रिया शुरू कर देते हैं, जिससे कॉफी की कड़वाहट कम हो जाती है और स्वाद ज्यादा स्मूद हो जाता है. बाद में ये बीन्स जानवर की बीट के साथ बाहर निकलती हैं. इन्हें सावधानी से इकट्ठा किया जाता है, अच्छी तरह धोया जाता है, धूप में सुखाया जाता है और फिर रोस्ट किया जाता है. पूरी प्रक्रिया के बाद यह कॉफी पूरी तरह सुरक्षित और पीने योग्य होती है.
इतनी महंगी क्यों है यह कॉफी
कोपी लुवाक की कीमत आसमान छूने की सबसे बड़ी वजह इसकी दुर्लभता और मेहनत भरी प्रक्रिया है. बहुत कम मात्रा में ही ऐसी बीन्स मिल पाती हैं, जिससे इसका उत्पादन सीमित रहता है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 60,000 से 70,000 रुपये प्रति किलो तक होती है. वहीं, विदेशों के लग्जरी कैफे या फाइव-स्टार होटलों में इसका एक कप 3,000 से 5,000 रुपये तक बिकता है. अनोखा स्वाद, सीमित उपलब्धता और खास कहानी. यही इसे दुनिया की सबसे महंगी कॉफी बनाते हैं.