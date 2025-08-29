Korean Jija Video: साली की शादी में छा गए 'कोरियन जीजा जी', गाया ये बॉलीवुड सॉन्ग; रिश्तेदार बजाते रहे तालियां

Korean Jija Video: भारतीय शादियों की धूम पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में रहती है. म्यूजिक और डांस यहां की रूह होते हैं. लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर एक ऐसी झलक देखने को मिली जिसने सभी को चौंका दिया. एक कोरियन दामाद ने अपने भारतीय साले की शादी में बॉलीवुड का मशहूर गाना ‘जालिमा’ गाया और पूरे महफ़िल का दिल जीत लिया.

आखिर इस वीडियो में क्या है खास?

दरअसल, नेहा अरोड़ा नाम की महिला ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उनका कोरियन पति जोंगसू ली (Jongsoo Lee) शादी में गाते हुए नजर आ रहा है. वीडियो में वे मोबाइल पर लिखे लिरिक्स देखते हुए बड़े ही जुनून और इमोशन के साथ गाना गा रहे थे. उनकी आवाज़ और एक्सप्रेशन देखकर मेहमान तो खुश हुए ही, बल्कि सोशल मीडिया पर भी लोग तारीफ किए बिना नहीं रह सके.

सोशल मीडिया पर क्यों छा गया यह वीडियो?

यह वीडियो 27 अगस्त 2025 को इंस्टाग्राम पर डाला गया था. अब तक इसे 5 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 33 हजार से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं. लोगों को न केवल उनका गाना पसंद आया बल्कि उनकी हिंदी प्रोनन्सिएशन (उच्चारण) और भावनाओं ने सभी का दिल छू लिया.

क्या कहते हैं लोग इस वायरल वीडियो पर?

वीडियो पर आए कमेंट्स पढ़कर ही अंदाज़ा हो जाता है कि लोगों को यह कितना पसंद आया. एक यूजर ने लिखा, “यह इंटरनेट की सबसे प्यारी चीज है.” दूसरे ने लिखा, “इनकी आवाज सुनकर मैं ओरिजिनल गायक को ही भूल गया.” वहीं एक शख्स ने मजाकिया अंदाज में लिखा, “इन्हें तो मुझसे बेहतर लिरिक्स याद हैं.” भारतीय गाने सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं होते, इनमें भावनाएं, सुर और लय होती है. यही कारण है कि भले ही कोई हिंदी न समझता हो, लेकिन गाने की धुन और फीलिंग सीधे दिल को छू जाती है. यही जादू इस कोरियन सिंगर पर भी चला और उन्होंने इसे शादी में गाकर सभी को हैरान कर दिया.