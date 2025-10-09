Advertisement
कोरिया से आया ऐसा साबुन, जिसने मिनटों में बदल डाला चेहरे का रंग– जानिए क्या है सच्चाई!

Brighten Skin: सोशल मीडिया पर एक कोरियन वाइटनिंग साबुन वायरल हो रहा है, जो सिर्फ एक वॉश में चेहरे को चमकदार बनाने का दावा करता है. लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ एडिटिंग का जादू? जानिए इस वायरल ट्रेंड की सच्चाई.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 09, 2025, 12:15 PM IST
कोरिया से आया ऐसा साबुन, जिसने मिनटों में बदल डाला चेहरे का रंग– जानिए क्या है सच्चाई!

Korean Whitening Soap: कई लोगों के लिए साफ, दमकती और हेल्दी स्किन पाना एक सपना होता है. इसके लिए रूटीन स्किनकेयर, संतुलित डाइट, पर्याप्त नींद, तनाव नियंत्रण और सन प्रोटेक्शन जरूरी हैं. लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक ऐसा दावा सामने आया है जिसने सबको हैरान कर दिया. एक कोरियन वाइटनिंग साबुन जो केवल एक बार धोने पर चमकदार त्वचा देने का वादा करता है.

ये ‘वायरल कोरियन सोप’ आखिर है क्या?

इंस्टाग्राम पर एक वीडियो में एक व्यक्ति इस वायरल कोरियन साबुन का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया. उसने साबुन को चेहरे पर लगाया और कुछ मिनटों तक झाग बनने दिया. फिर चेहरे को तौलिए से साफ किया और नतीजे चौंकाने वाले थे. उसका चेहरा पहले से ज्यादा उजला दिखा, टैन हट गया, और गर्दन-चेहरे का फर्क साफ नजर आया. वीडियो ने तुरंत सोशल मीडिया पर धूम मचा दी. कुछ लोगों ने इसे मजाक बताया तो कुछ ने इसे एडिटिंग का कमाल कहा. एक यूजर ने लिखा, “ये तो कई क्रीम को हरा देगा.” दूसरे ने कहा, “भाई, फिल्टर साफ दिख रहा है.” किसी ने तो मजे में पूछा, “क्या कोरिया को इस साबुन के बारे में पता है?”

यह भी पढ़ें: हर महीने 3 लाख रुपये कैसे कमाता है ये ऑटो ड्राइवर? जिसकी कहानी ने हिला डाला इंटरनेट

लोगों के कमेंट्स ने बना दिया मीम फेस्ट

एक यूजर ने लिखा, “ये साबुन चेहरे के साथ दीवारें भी साफ कर देता है– एक के दाम में दो सफाई!” किसी ने कहा, “ऐसे एडिटिंग के लिए तो बेहतर एडिटर रख लेता.” कई लोगों ने इसे स्कैम ऑन अनदर लेवल बताया. अगर आप वाकई साफ और चमकदार त्वचा चाहते हैं तो कोई शॉर्टकट नहीं है. रोजाना जेंटल क्लींजिंग, हफ्ते में एक्सफोलिएशन, मॉइश्चराइजिंग और सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें. साथ ही नींद, पानी और संतुलित भोजन पर ध्यान दें- यही असली कोरियन स्किन सीक्रेट है.

 

 

यह भी पढ़ें: आज से 950 साल पहले हुआ था ऐसा युद्ध, जिसके बाद बदल गया 'इंग्लिश' में बात करने का तरीका

कोरियन वाइटनिंग सोप का ये दावा सुनने में आकर्षक जरूर है, लेकिन स्किन साइंस के हिसाब से इतना त्वरित असर संभव नहीं. वीडियो के पीछे फिल्टर और एडिटिंग का खेल होना तय है. असली ग्लो किसी साबुन से नहीं, बल्कि आपकी देखभाल और दिनचर्या से आता है.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

Koreaviraltrending

