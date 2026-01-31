Advertisement
दुनिया की वो गुमनाम जनजाति, 55,000 साल बाद हुई इंसानों से मुलाकात; पेड़ों पर है इनका बसेरा

दुनिया की वो गुमनाम जनजाति, 55,000 साल बाद हुई इंसानों से मुलाकात; पेड़ों पर है इनका बसेरा

Unknown Tribe of The World: दुनिया भर में सैकड़ों जनजातियां रहती हैं, लेकिन कुछ अभी भी दुनिया से अनजान हैं. ऐसे में एक ऐसी भी जनजाति है, जो दुनिया से हाल ही में मुलाकात की. वहीं, उनके घर अभी भी पेड़ों पर हैं. आइए जानते हैं इसके पीछे की असली वजह क्या है.

 

Jan 31, 2026, 12:07 PM IST
दुनिया की वो गुमनाम जनजाति, 55,000 साल बाद हुई इंसानों से मुलाकात; पेड़ों पर है इनका बसेरा

दुनिया में कई ऐसे समुदाय हैं जो आधुनिक जीवन से पूरी तरह अलग रहते हैं और जिन्हें देख पाना आसान नहीं है. इंडोनेशिया के पापुआ प्रांत के घने जंगलों में रहने वाली कोरोवाई जनजाति भी ऐसी ही अनोखी है. यह समुदाय हजारों सालों तक बाहरी दुनिया से कटे रहा. वे जमीन पर नहीं रहते, बल्कि 10 से 50 मीटर ऊंचाई पर पेड़ों पर अपने घर बनाकर रहते हैं. हाल ही में इंसानों से पहली बार मुलाकात हुई, लेकिन उन्होंने अपनी परंपरा, जीवनशैली और जंगल के साथ जुड़ाव नहीं छोड़ा. यह उनकी दुनिया को और भी रहस्यमयी बनाता है.

पेड़ों पर बसे घर और जीवन शैली

कोरोवाई जनजाति के घर ऊंचे पेड़ों की मजबूत शाखाओं पर बनाए जाते हैं. ये घर उन्हें जंगली जानवरों और दुश्मन जनजातियों से सुरक्षा देते हैं. बच्चों और बड़ों के लिए पेड़ों पर चढ़ना, खाना बनाना और सोना सामान्य दिनचर्या है. यह जीवन शैली आधुनिक दुनिया से बिल्कुल अलग है, फिर भी उनके लिए पूरी तरह स्वाभाविक है. उनके भोजन में शिकार, मछली पकड़ना और जंगल से फल-फूल इकट्ठा करना शामिल है. ये रोज़मर्रा की आदतें उनकी संस्कृति और जीवन की असली पहचान हैं.

ये भी पढ़ें;  दुनिया की वो खौफनाक जनजाति; अपनों की लाश को ही बना लेती थी भोजन, सच्चाई हैरान कर देगी

दुनिया से कटे समुदाय की कहानी

1970 के दशक तक कोरोवाई जनजाति का अस्तित्व पूरी तरह अनजाना था. न बिजली, न सड़कें, न बाजार  केवल जंगल उनकी दुनिया थी. कुछ शोधकर्ताओं का मानना था कि वे पृथ्वी पर अकेले इंसान हैं. हाल के वर्षों में कुछ समूह बाहरी दुनिया से जुड़ने लगे हैं और पर्यटक या मिशनरी उन्हें देखते हैं. डॉक्यूमेंट्रीज़ जैसे “First Contact” और “Human Planet” ने उनके जीवन की झलक दुनिया को दिखाई है. फिर भी, उन्होंने अपनी संस्कृति, भाषा और रहन-सहन को पूरी तरह नहीं छोड़ा.

परंपरा और प्रकृति के साथ तालमेल

कोरोवाई या कोलुफो जनजाति की आबादी केवल 4,000 से 4,400 लोग है. इतना छोटा समुदाय होने के बावजूद, उन्होंने अपने पारंपरिक जीवन को बनाए रखा है. पेड़ों पर बने घर, शिकार से मिलने वाला भोजन और प्राकृतिक साधनों पर निर्भर रहना ही उनकी असली पहचान है. 55,000 साल बाद इंसानों से मिलने के बावजूद उन्होंने आधुनिकता का प्रभाव स्वीकार किया, लेकिन जंगल और परंपरा से जुड़ा रहना नहीं छोड़ा. यह जनजाति दिखाती है कि इंसान प्रकृति के साथ तालमेल से कितनी खूबसूरती से जीवन जी सकता है.

