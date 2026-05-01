डिनर में इंसान खाती है ये जनजाति! पेड़ों के ऊपर घर, हड्डियों का ढेर.. वो सच जिसे दुनिया नहीं जानती

Human Eating Tribe Reality: दुनिया में आज भी कुछ ऐसी जगहें मौजूद हैं जहां वक्त जैसे थम सा गया है. इंडोनेशिया के पापुआ क्षेत्र के जंगलों में रहने वाली कोरोवाई जनजाति एक ऐसी ही रहस्यमयी दुनिया का हिस्सा है. दशकों से इन लोगों को 'नरभक्षी' के तौर पर जाना जाता रहा है. लेकिन क्या वाकई ये लोग इंसानों को अपना भोजन बनाते हैं या इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है? आइए जानते हैं इस कबीले के पीछे का असली सच.

सदियों से बाहरी दुनिया से कटे लोग

इंडोनेशिया के पापुआ प्रांत के घने और दुर्गम वर्षावनों में रहने वाली कोरोवाई जनजाति सदियों से पूरी तरह अलग-थलग रही है. ये लोग आज भी शिकार, मछली पकड़ने और जंगलों से फल-सब्जियां इकट्ठा करने जैसी पारंपरिक पद्धतियों पर निर्भर हैं. इनका रहन-सहन और संस्कृति बाहरी दुनिया के आधुनिक संपर्क से काफी दूर है, जिसके कारण इनके बारे में कई तरह की कहानियां मशहूर हो गई हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

169 साल पुराना 'तात्या टोपे' का पत्र, ऐसा था असली दस्तखत! 1857 की क्रांति का राज

नरभक्षण के पीछे का ऐतिहासिक कारण

मानवविज्ञानियों का मानना है कि अतीत में नरभक्षण जैसी प्रथाएं मुख्य रूप से कबीलाई युद्धों से जुड़ी थीं. क्षेत्रों और संसाधनों को लेकर होने वाले हिंसक संघर्षों के दौरान, बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए इस तरह के चरम कदम उठाए जाते थे. समय के साथ बाहरी दुनिया के यात्रियों और लेखकों ने इन घटनाओं को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया, जिससे कोरोवाई लोगों की छवि 'आदमखोर' के रूप में पक्की हो गई.

क्या आज भी जिंदा है यह प्रथा?

रिसर्च एंड ऑब्जर्वेशन बताते हैं कि कोरोवाई जनजाति में अब नरभक्षण की प्रथा खत्म हो चुकी है. हालांकि, यह दिलचस्प है कि आज भी कुछ स्थानीय लोग और टूरिज्म की जिज्ञासा बढ़ाने के लिए इन कहानियों को हवा देते हैं. उत्सुकता के कारण आने वाले पर्यटकों को लुभाने के लिए कभी-कभी कबीले के लोग खुद भी ऐसी पुरानी कहानियों का सहारा लेते हैं.

वो इकलौता पैसेंजर, जिसने खरीद ली थी लाइफटाइम फ्री फ्लाइट टिकट! 10 साल तक खूब घूमा

भ्रम और हकीकत का जटिल जाल

भले ही आधिकारिक तौर पर इस प्रथा के बंद होने की बात कही जाती है, लेकिन कुछ स्रोत आज भी दावा करते हैं कि बहुत ही गोपनीय और दूरदराज के इलाकों में शायद इस तरह की गतिविधियों के अंश बचे हो सकते हैं. यह स्थिति कोरोवाई संस्कृति को और भी जटिल और रहस्यमयी बना देती है. असलियत में यह एक ऐसी संस्कृति है जो गलतफहमियों, ऐतिहासिक गलत बयानी और अलगाव के बीच संघर्ष कर रही है.

कोरोवाई जनजाति के बारे में फैली अफवाहों ने उनकी वास्तविक सांस्कृतिक पहचान को धुंधला कर दिया है. वास्तव में वे वर्षावनों के साथ तालमेल बिठाकर रहने वाले लोग हैं, जिनका अपना एक अलग सामाजिक ढांचा और जीने का तरीका है.