Kota Rani: कश्मीर की इस आखिरी हिंदू रानी ने मंगोलों के छुड़ा दिए थे पसीने, शादी के तोहफे में पति को भेंट की थी अपनी आंतें

Kota Rani: कश्मीर की इस आखिरी हिंदू रानी ने मंगोलों के छुड़ा दिए थे पसीने, शादी के तोहफे में पति को भेंट की थी अपनी आंतें

कश्मीर की आखिरी हिंदू रानी कोटा रानी ने चाल, कूटनीति और साहस से सत्ता बचाई. मंगोल आक्रमणकारियों को मात दी, लेकिन अंत में मंत्री शाह मीर की साजिश का शिकार हुईं. 1339 में उनकी मौत के साथ हिंदू शासन खत्म हुआ. 

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 30, 2025, 08:22 PM IST
Kota Rani: कश्मीर की इस आखिरी हिंदू रानी ने मंगोलों के छुड़ा दिए थे पसीने, शादी के तोहफे में पति को भेंट की थी अपनी आंतें

इतिहास में कुछ कहानियां तलवार से नहीं, दिमाग से लड़ी जाती हैं. कश्मीर की आखिरी हिंदू रानी कोटा रानी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. एक ऐसी महिला, जिसने सत्ता बचाने के लिए शादी को हथियार बनाया, मंगोल आक्रमणकारियों को चालों में फंसाया और आखिर तक हार नहीं मानी. साल 1323 में कश्मीर के शासक रिंचन की मौत के बाद घाटी में सत्ता का खालीपन पैदा हो गया. चारों तरफ साजिशें थीं, दुश्मन दरवाजे पर खड़े थे और अंदर ही अंदर मंत्री सत्ता हथियाने की तैयारी में थे. ऐसे समय में कोटा रानी ने न सिर्फ कश्मीर को टूटने से बचाया, बल्कि दुश्मनों को चकमा देकर इतिहास रच दिया. कहा जाता है कि अंत में उन्होंने हार मानने के बजाय मौत को गले लगाया. यही वजह है कि उन्हें कश्मीर की सबसे साहसी  रानियों में गिना जाता है.

 रिंचन की मौत और सत्ता का खेल

Add Zee News as a Preferred Source

1323 में कश्मीर के शासक रिंचन की मौत के साथ ही घाटी में उथल-पुथल मच गई. रिंचन एक बौद्ध शासक थे, जिन्होंने सत्ता हासिल करने के लिए पुराने राजा रामचंद्र की हत्या की थी. उनकी मौत के बाद उनका बेटा हैदर बहुत छोटा था और शासन संभालने की स्थिति में नहीं था. इस मौके का फायदा उठाने के लिए दरबारियों ने पुराने लोहारा वंश को वापस लाने की योजना बनाई. उन्होंने राजा सहदेव के भाई उदयनदेव को वापस बुलाने का फैसला किया. इसी बीच स्वात से आए चतुर मंत्री शाह मीर हालात को समझ चुके थे. उन्हें पता था कि जो बच्चे को नियंत्रित करेगा, वही कश्मीर पर राज करेगा. सत्ता की बिसात बिछ चुकी थी और हर मोहरा अपनी चाल चलने को तैयार था.

 शादी बनी सत्ता की सबसे बड़ी चाल

कोटा रानी समझ चुकी थीं कि अगर उदयनदेव राजा बना, तो उनकी हैसियत खत्म हो जाएगी. ऐसे में उन्होंने एक चौंकाने वाला फैसला लिया, फिर उदयनदेव से शादी. इस शादी से उदयनदेव को वैधता मिली और कोटा रानी को सत्ता में रहने का मौका. इतिहासकारों के अनुसार, राजा नाम का था, लेकिन असली शासन रानी के हाथ में था. इसी दौरान तुर्क-मंगोल सेनापति अचला ने कश्मीर पर हमला किया. राजा उदयनदेव डरकर भाग गया, लेकिन कोटा रानी डटी रहीं. उन्होंने मंगोलों को शादी और शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण का झांसा दिया. जैसे ही दुश्मन सेना कमजोर पड़ी, कश्मीरी सरदारों ने हमला कर दिया. इस चाल ने मंगोलों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और कोटा रानी की ताकत सबके सामने आ गई.

 आखिरी चाल और रानी का अंत

1338 के आसपास उदयनदेव की मौत के बाद कोटा रानी खुद कश्मीर की शासक बनीं. लेकिन उनका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, कोटा रानी ने शाह मीर की ताकत कम करने की कोशिश की, लेकिन शाह मीर पहले ही मजबूत हो चुका था. उसने रानी के भरोसेमंद मंत्री की हत्या कर सत्ता पर कब्जा कर लिया और खुद को सुल्तान घोषित कर दिया. कहा जाता है कि शाह मीर ने कोटा रानी से शादी का प्रस्ताव रखा. कुछ इतिहासकारों के अनुसार, शादी के बाद या तो उन्हें कैद कर लिया गया या उन्होंने खुद को खंजर मार लिया. 1339 में कोटा रानी की मौत के साथ ही कश्मीर में हिंदू शासन का अंत हुआ और शाह मीर वंश की शुरुआत हुई. कोटा रानी इतिहास में एक ऐसी रानी के रूप में याद की जाती हैं, जिसने आखिरी सांस तक हार नहीं मानी. 

