नेपाल में खून-खराबा: 2 गोलियां लगने के बाद भी रैली में गरजता युवक, भम-भम करके जलता ओली का घर; देखें 5 डरावनी वीडियो

Nepal Protest Video: नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन भड़क उठा. दूसरे दिन कई मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, ओली का घर जलाया गया. हिंसा में 19 लोगों की मौत हुई और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, देखें 5 दिल दहलाने वाले वीडियो.
Nepal Protest Video: नेपाल में आज दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी रहे. प्रदर्शनकारियों ने कई मंत्रियों और राष्ट्रपति के घर में तोड़फोड़ की और आगजनी की. इसी बीच गृह मंत्री रमेश लेखक और कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी समेत कई मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं. प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी इस्तीफा दे दिया. देश के कुछ मंत्री सेना के हेलीकॉप्टर से काठमांडू छोड़कर चले गए. राजधानी काठमांडू, ललितपुर और भक्तापुर में कर्फ्यू लगाया गया, लेकिन हिंसा अभी भी काबू में नहीं है.
प्रदर्शनकारियों ने वित्त मंत्री पर भी हमला किया और उन्हें दौड़ा-दौड़ाकर पीटा जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसके बाद केपी ओली के पार्टी ऑफिस में आग लगाई गई और कई जगहों पर तोड़फोड़ हुई. सड़के युवाओं से भर गई हैं और संसद भवन के पास उनका प्रदर्शन जारी है. जनता सरकार के सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार से नाराज है. बीते दिन के प्रदर्शन में 19 लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई है. इसी बीच सोशल मीडिया कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसे देखकर आपका दिल दहल जाएंगा.
गोली लगने के बाद भी दहाड़ता रहा Gen-Z युवक
माइक पकड़े युवक जोश से भरकर लोगों से एकजुट होने की अपील कर रहा है. वह Gen-Z को संबोधित कर समर्थन में नारे लगाता है. उसके हाथ में खून से सनी टी-शर्ट है. वह कहता है कि उसने छाती पर गोली खाई और एक गोली उसकी आंख को छूते हुए निकल गई.
अपने हक़ों के लिए जागा हुआ एक युवा ऐसा दिखता है।
तस्वीर नेपाल की है।
पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली का घर जलाने के बाद Gen-Z के कुछ युवक खुशी से नाचते, झूमते और जश्न मनाते दिख रहे हैं. यह पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है.
#WATCH | Nepal: Protesters dance and celebrate as the private residence of former PM K.P. Sharma Oli, in Bhaktapur, burns. The Nepali PM resigned this afternoon amid demonstrations against the Government over alleged corruption.
BREAKING: The youth of #Nepal set fire to the Prime Minister Oli's residence.#Nepalprotest pic.twitter.com/sDkgkyHaG5
9 youth died in the Gen_Z protest in Nepal against socialist government ban on 26 social media apps including Facebook, youtube and @X .
Youths demand complete change of leadership in the country most deaths are due to police firing. #Nepal #genznepal #genzie pic.twitter.com/XEuh6yk8ts
Nepal has lifted its social media ban one day after youth-led protests turned deadly, with at least 19 people killed by security forces as demonstrators rallied against government corruption.
— in pictures https://t.co/SmJPSSXHqa pic.twitter.com/A1Rf9xV7ZR
Nepal has fallen
Protestors tear down the Communist Party flag during ongoing protests. pic.twitter.com/lZNu3wPC3R
