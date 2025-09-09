नेपाल में खून-खराबा: 2 गोलियां लगने के बाद भी रैली में गरजता युवक, भम-भम करके जलता ओली का घर; देखें 5 डरावनी वीडियो
नेपाल में खून-खराबा: 2 गोलियां लगने के बाद भी रैली में गरजता युवक, भम-भम करके जलता ओली का घर; देखें 5 डरावनी वीडियो

Nepal Protest Video: नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन भड़क उठा. दूसरे दिन कई मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, ओली का घर जलाया गया. हिंसा में 19 लोगों की मौत हुई और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, देखें 5 दिल दहलाने वाले वीडियो.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 09, 2025, 05:37 PM IST
नेपाल में खून-खराबा: 2 गोलियां लगने के बाद भी रैली में गरजता युवक, भम-भम करके जलता ओली का घर; देखें 5 डरावनी वीडियो

Nepal Protest Video: नेपाल में आज दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी रहे. प्रदर्शनकारियों ने कई मंत्रियों और राष्ट्रपति के घर में तोड़फोड़ की और आगजनी की. इसी बीच गृह मंत्री रमेश लेखक और कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी समेत कई मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं. प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी इस्तीफा दे दिया. देश के कुछ मंत्री सेना के हेलीकॉप्टर से काठमांडू छोड़कर चले गए. राजधानी काठमांडू, ललितपुर और भक्तापुर में कर्फ्यू लगाया गया, लेकिन हिंसा अभी भी काबू में नहीं है.

प्रदर्शनकारियों ने वित्त मंत्री पर भी हमला किया और उन्हें दौड़ा-दौड़ाकर पीटा जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसके बाद केपी ओली के पार्टी ऑफिस में आग लगाई गई और कई जगहों पर तोड़फोड़ हुई. सड़के युवाओं से भर गई हैं और संसद भवन के पास उनका प्रदर्शन जारी है. जनता सरकार के सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार से नाराज है.  बीते दिन के प्रदर्शन में 19 लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई है. इसी बीच सोशल मीडिया कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसे देखकर आपका दिल दहल जाएंगा. 

गोली लगने के बाद भी दहाड़ता रहा Gen-Z युवक

माइक पकड़े युवक जोश से भरकर लोगों से एकजुट होने की अपील कर रहा है. वह Gen-Z को संबोधित कर समर्थन में नारे लगाता है. उसके हाथ में खून से सनी टी-शर्ट है. वह कहता है कि उसने छाती पर गोली खाई और एक गोली उसकी आंख को छूते हुए निकल गई.

 

पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली का घर जलाने के बाद Gen-Z के कुछ युवक खुशी से नाचते, झूमते और जश्न मनाते दिख रहे हैं. यह पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

