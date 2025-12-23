Advertisement
trendingNow13050714
Hindi Newsजरा हटकेक्रिश का सुनेगा गाना... बाइकों के स्टीकर तक पहुंचा सोशल मीडिया का ट्रेंड, यूजर्स बोले- ले बेटा

क्रिश का सुनेगा गाना... बाइकों के स्टीकर तक पहुंचा सोशल मीडिया का ट्रेंड, यूजर्स बोले- ले बेटा

Krish Ka Sunega Meme Viral: जब से 'धूम' के नाम से पहचाना जाने वाला लड़का अपने क्रिश के गाने को लेकर फेमस हुआ है उसके बाद इसके इतने मीम बनाए गए हैं जो शायद की किसी मुद्दे पर बने हों. अब हालात ये हो गए हैं कि लोग इस लड़के के बोल को अपनी गाडियों पर लिखवा रहे हैं. 

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 23, 2025, 02:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्रिश का सुनेगा गाना... बाइकों के स्टीकर तक पहुंचा सोशल मीडिया का ट्रेंड, यूजर्स बोले- ले बेटा

Krish Ka Sunega Meme Viral: अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो आपने ये 'क्रिश का सुनेगा' वाला लड़का जरूर देखा होगा. 'क्रिश फिल्म' का 'दिल ना दिया' गाना गाकर ये लड़का पिछले कुछ दिनों में इतना फेमस हो गया कि बड़े-बड़े लोग इस लड़के से मिलना चाहते हैं. हालांकि कुछ यूजर्स इसका मजाक भी बनाते हैं तो कुछ तारीफ भी करते हैं. जब से 'धूम' के नाम से पहचाना जाने वाला लड़का अपने क्रिश के गाने को लेकर फेमस हुआ है उसके बाद इसके इतने मीम बनाए गए हैं जो शायद की किसी मुद्दे पर बने हों. अब हालात ये हो गए हैं कि लोग इस लड़के के बोल को अपनी गाड़ियों पर लिखवा रहे हैं. जी हां, 'क्रिश का सुनेगा' वाला बाइक स्टीकर मार्केट में आ गया है. आप खुद वीडियो देखकर यकीन नहीं कर पाएंगे.

कैसे फेमस हुआ क्रिश का गाना?
सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफार्म है जो आपको रातों रात नाम दे सकता है, ठीक इसका उल्टा भी है यहां छोटी सी लापरवाही रातों रात आपको सड़क पर भी ला सकती है और इसके कई उदाहरण आपने देखे होंगे. खैर, इन दिनों एक धूम नाम से मशहूर हुआ लड़का खूब वायरल है. ये अपने एक गाने को लेकर फेमस हुआ. वीडियो में ये लड़का किसी से पूछता है कि 'क्रिश का गाना सुनेगा' और इसके बाद वो अपने फनी अंदाज में 'दिल ना दिया' गाना सुनाता है. गाना गाने के फनी तरीका और बीच बीच में 'ले बेटा' का तकिया कलाम इसके अंदाज को और भी मजेदार बनाता है. 
यह भी पढ़ें: बच्चा है या आफत की पुड़िया, ​खेल-खेल में ऐसी जगह फंसा ली उंगली; Video देखकर छूट जाएगी हंसी

बाइक पर लगवाया ये वाला स्टीकर
अब जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है उसमें देखा जा सकता है कि एक बाइक वाला अपनी बाइक पर 'क्रिश का सुनेगा' का स्टीकर लगवाता है. अब ये वीडियो मीम का भी काम कर रहा है और खूब पसंद भी किया जा रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यूजर्स बोले- ले बेटा
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @raz_modification नाम के हैंडल से शेयर किया गया और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1.2 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं पूरा कमेंट बॉक्स 'ले बेटा' और हंसी वाले इमोजी से भरा हुआ है. एक यूजर े लिखा, भगवान किसी के भी ऊपर प्रसन्न हो सकते हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

bike sticker new designkrish ka sunega memeViral Video

Trending news

क्रिसमस से पहले केरल में बर्ड फ्लू का कहर, कई जिलों में हुई पुष्टि; अलर्ट जारी
Kerala Bird Flu Alert
क्रिसमस से पहले केरल में बर्ड फ्लू का कहर, कई जिलों में हुई पुष्टि; अलर्ट जारी
किसानों के लिए बड़ा संदेश! पीएम मोदी ने दी बेहद खास सलाह, शुरू करें प्राकृतिक खेती
PM Modi
किसानों के लिए बड़ा संदेश! पीएम मोदी ने दी बेहद खास सलाह, शुरू करें प्राकृतिक खेती
'उनकी पार्टी ऐसी दोस्ती को', प्रियंका गांधी ने PM मोदी के साथ पी चाय तो मचा हंगामा
John Brittas
'उनकी पार्टी ऐसी दोस्ती को', प्रियंका गांधी ने PM मोदी के साथ पी चाय तो मचा हंगामा
विदेशी आकाओं की तालियां बटोरने के लिए भारत-विरोधी कैंपेन चला रहे राहुल गांधी
Rahul Gandhi
विदेशी आकाओं की तालियां बटोरने के लिए भारत-विरोधी कैंपेन चला रहे राहुल गांधी
केरल मॉब लिंचिंग मामले में 5 गिरफ्तार, शरीर पर मिले थे 80 से ज्यादा चोट के निशान
Mob Lynching
केरल मॉब लिंचिंग मामले में 5 गिरफ्तार, शरीर पर मिले थे 80 से ज्यादा चोट के निशान
क्रिसमस और नए साल से पहले सुरक्षाबलों ने चलाए कश्मीर में सरप्राइज ऑपरेशन; शहर की...
Shrinagar
क्रिसमस और नए साल से पहले सुरक्षाबलों ने चलाए कश्मीर में सरप्राइज ऑपरेशन; शहर की...
74000 करोड़ की सत्ता पर ठाकरे ब्रदर्स की अग्निपरीक्षा, खतरे में सियासी भविष्य
BMC Election
74000 करोड़ की सत्ता पर ठाकरे ब्रदर्स की अग्निपरीक्षा, खतरे में सियासी भविष्य
बांग्लादेश के दीपू की मॉब लिंचिंग के खिलाफ दिल्ली में भयंकर विरोध प्रदर्शन, लगे नारे
Dipu Chandra das
बांग्लादेश के दीपू की मॉब लिंचिंग के खिलाफ दिल्ली में भयंकर विरोध प्रदर्शन, लगे नारे
ममेरे भाई से करा दी गई शादी, कई बार रेप; डॉन की बेटी ने PM मोदी से लगाई गुहार
Haseen Mastan Mirza
ममेरे भाई से करा दी गई शादी, कई बार रेप; डॉन की बेटी ने PM मोदी से लगाई गुहार
विदेशी फुटबॉल कोच को हिंदी न आने पर चेतावनी, BJP पार्षद का वीडियो वायरल
Renu Chaudhary Controversy
विदेशी फुटबॉल कोच को हिंदी न आने पर चेतावनी, BJP पार्षद का वीडियो वायरल