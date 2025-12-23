क्रिश का सुनेगा गाना... बाइकों के स्टीकर तक पहुंचा सोशल मीडिया का ट्रेंड, यूजर्स बोले- ले बेटा

Krish Ka Sunega Meme Viral: अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो आपने ये 'क्रिश का सुनेगा' वाला लड़का जरूर देखा होगा. 'क्रिश फिल्म' का 'दिल ना दिया' गाना गाकर ये लड़का पिछले कुछ दिनों में इतना फेमस हो गया कि बड़े-बड़े लोग इस लड़के से मिलना चाहते हैं. हालांकि कुछ यूजर्स इसका मजाक भी बनाते हैं तो कुछ तारीफ भी करते हैं. जब से 'धूम' के नाम से पहचाना जाने वाला लड़का अपने क्रिश के गाने को लेकर फेमस हुआ है उसके बाद इसके इतने मीम बनाए गए हैं जो शायद की किसी मुद्दे पर बने हों. अब हालात ये हो गए हैं कि लोग इस लड़के के बोल को अपनी गाड़ियों पर लिखवा रहे हैं. जी हां, 'क्रिश का सुनेगा' वाला बाइक स्टीकर मार्केट में आ गया है. आप खुद वीडियो देखकर यकीन नहीं कर पाएंगे.

कैसे फेमस हुआ क्रिश का गाना?

सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफार्म है जो आपको रातों रात नाम दे सकता है, ठीक इसका उल्टा भी है यहां छोटी सी लापरवाही रातों रात आपको सड़क पर भी ला सकती है और इसके कई उदाहरण आपने देखे होंगे. खैर, इन दिनों एक धूम नाम से मशहूर हुआ लड़का खूब वायरल है. ये अपने एक गाने को लेकर फेमस हुआ. वीडियो में ये लड़का किसी से पूछता है कि 'क्रिश का गाना सुनेगा' और इसके बाद वो अपने फनी अंदाज में 'दिल ना दिया' गाना सुनाता है. गाना गाने के फनी तरीका और बीच बीच में 'ले बेटा' का तकिया कलाम इसके अंदाज को और भी मजेदार बनाता है.

बाइक पर लगवाया ये वाला स्टीकर

अब जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है उसमें देखा जा सकता है कि एक बाइक वाला अपनी बाइक पर 'क्रिश का सुनेगा' का स्टीकर लगवाता है. अब ये वीडियो मीम का भी काम कर रहा है और खूब पसंद भी किया जा रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं.

यूजर्स बोले- ले बेटा

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @raz_modification नाम के हैंडल से शेयर किया गया और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1.2 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं पूरा कमेंट बॉक्स 'ले बेटा' और हंसी वाले इमोजी से भरा हुआ है. एक यूजर े लिखा, भगवान किसी के भी ऊपर प्रसन्न हो सकते हैं.

