51 लाख की घड़ी पहनी, फिर दुनिया की सबसे खौफनाक जेल के कैदियों से क्यों मिलने गई ये मंत्री?

El Salvador Prison: अमेरिका की होमलैंड सिक्योरिटी मिनिस्टर क्रिस्टी नोएम ने बुधवार को एल सल्वाडोर की एक हाई-सिक्योरिटी जेल का दौरा किया. यहां ट्रंप सरकार ने कई वेनेजुएला के लोगों को भेजा है. सरकार का कहना है कि ये लोग गैंग और गैंग से जुड़े अपराधों में शामिल हैं. क्रिस्टी ने इस दौरे पर सफेद टी-शर्ट, कार्गो पैंट, टोपी और एक सुनहरी घड़ी पहनी थी. अब ऑनलाइन लोग कह रहे हैं कि उनकी घड़ी एक रोलेक्स थी, जिसकी कीमत 60,000 डॉलर (लगभग 51 लाख रुपये) है. क्रिस्टी ने जेल का वीडियो सोशल मीडिया साइट एक्स पर शेयर किया.

क्रिस्टी ने कैप्शन में लिखा, "मैंने एल सल्वाडोर के टेररिज्म कन्फाइनमेंट सेंटर (सीईसीओटी) का दौरा किया. राष्ट्रपति ट्रंप और मेरा अपराधी अवैध प्रवासियों के लिए साफ संदेश है: अभी निकल जाओ. अगर तुम नहीं गए, तो हम तुम्हें ढूंढेंगे, गिरफ्तार करेंगे और तुम इस एल सल्वाडोर जेल में पहुंच सकते हो." उनके इस वीडियो को देखकर लोगों ने खूब कमेंट किए. कई लोगों ने उनकी घड़ी पर सवाल उठाए.

सोशल मीडिया पर क्या बोले लोग?

लोगों ने क्रिस्टी की घड़ी को लेकर तीखी बातें कहीं. एक यूजर ने लिखा, "ये 60,000 डॉलर की रोलेक्स है. क्रिस्टी अभी भी दिखावा कर रही हैं. इस दौरे और पीआर स्टंट के लिए टैक्स के कितने पैसे खर्च हुए?" एक अन्य ने कहा, "क्रिस्टी नोएम ने अल सल्वाडोर जेल कैंप के दौरे पर 60,000 डॉलर की रोलेक्स पहनी. ये ट्रंप सरकार का विज्ञापन था. अमेरिकी टैक्सपेयर इसके लिए पैसे दे रहे हैं." तीसरे ने लिखा, "वो बस दिखावा कर रही हैं." हालांकि, कुछ लोगों ने उनका बचाव भी किया. एक यूजर ने लिखा, "मैडम, आप आज बहुत शानदार लग रही हैं. जेल के कैदी आपको डर से देख रहे हैं. हमें सुरक्षित रखने के लिए धन्यवाद."

I toured the CECOT, El Salvador’s Terrorism Confinement Center.

President Trump and I have a clear message to criminal illegal aliens: LEAVE NOW.

If you do not leave, we will hunt you down, arrest you, and you could end up in this El Salvadorian prison. pic.twitter.com/OItDqNsFxM

— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) March 26, 2025