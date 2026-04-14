दुनिया की इकलौती जगह, जहां रातों-रात गायब हो गए थे 84 गांव; आखिर आज भी क्यों नहीं बसता कोई इंसान?

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कल्पना कीजिए, एक हंसता-खेलता शहर जहां हजारों लोग चैन की नींद सो रहे हैं, लेकिन सुबह सूरज ढलने से पहले ही पूरा का पूरा इलाका वीरान हो जाता है. न कोई चीख-पुकार, न कोई खून-खराबा, बस पीछे रह जाता है तो एक रहस्यमयी सन्नाटा. ये किसी काल्पनिक हॉरर फिल्म का सीन नहीं, बल्कि राजस्थान के जैसलमेर में स्थित 'कुलधारा' गांव की कड़वी हकीकत है. साल 1825 की उस एक काली रात के बाद से आज तक इस जगह पर दोबारा कोई इंसान नहीं बस सका. आखिर ऐसा क्या हुआ था कि देखते ही देखते 84 गांव खाली हो गए और लोग अपना घर-बार, अपनी जड़ें छोड़कर अंधेरे में गुम हो गए? चलिए, इस अनसुलझे रहस्य की परतों को खोलते हैं.
जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित कुलधारा गांव कभी रेगिस्तान का गौरव हुआ करता था. साल 1291 में पालीवाल ब्राह्मणों ने इस बंजर जमीन पर कदम रखा और अपनी बुद्धिमानी से इसे एक समृद्ध शहर में बदल दिया. ये लोग खेती और व्यापार में इतने कुशल थे कि तपते रेगिस्तान में भी सोना उगा लेते थे. कुलधारा उस समय की बेहतरीन वास्तुकला का नमूना था, जहां आलीशान हवेलियां और योजनाबद्ध गलियां थीं. यहां की समृद्धि की चर्चा दूर-दूर तक थी. लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि एक लालची इंसान की बुरी नजर ने इस खुशहाल बस्ती की तकदीर को हमेशा के लिए बदल दिया और यहाँ की रौनक को खामोश खंडहरों में तब्दील कर दिया.
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कुलधारा के विनाश की कहानी एक क्रूर दीवान सलीम सिंह से जुड़ी है. कहा जाता है कि जैसलमेर का यह दीवान बेहद अय्याश और लालची था. उसकी बुरी नजर गांव के मुखिया की खूबसूरत बेटी पर पड़ गई. उसने गांव वालों को पैगाम भिजवाया कि या तो वे उस लड़की को उसे सौंप दें, वरना वह भारी टैक्स वसूल करेगा और गांव को तहस-नहस कर देगा. ब्राह्मणों के सामने अपनी कुल की मर्यादा और धर्म को बचाने की बड़ी चुनौती थी. उस जालिम के आगे घुटने टेकने के बजाय, कुलधारा समेत आसपास के सभी 84 गांवों के मुखियाओं ने पंचायत बुलाई और अपनी बेटी की अस्मत की खातिर सदियों पुराने आशियाने को त्यागने का ऐतिहासिक फैसला लिया.
1825 की उस रहस्यमयी रात में एक साथ हजारों लोगों ने अपना सब कुछ छोड़कर जाने का निर्णय लिया. वे अपने साथ सिर्फ अपनी इज्जत लेकर निकले और पीछे छोड़ गए अपनी मेहनत से खड़ी की गई हवेलियां. जाते-जाते उनके मन में उस अन्याय के प्रति गहरा आक्रोश था. लोककथाओं के अनुसार, ब्राह्मणों ने खाली हाथ निकलते हुए भारी मन से इस जमीन को श्राप दिया कि 'आज के बाद इस धरती पर कभी कोई दूसरा इंसान नहीं बस पाएगा.' माना जाता है कि इसी श्राप की ताकत है कि आज सदियां बीत जाने के बाद भी यह गांव वीरान पड़ा है. जिसने भी यहां बसने की कोशिश की, उसे किसी न किसी अनहोनी का सामना करना पड़ा.
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आज कुलधारा भले ही 'भूतिया गांव' के नाम से डराता हो, लेकिन इसकी ऐतिहासिक बनावट आज भी पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है. यहां के पत्थर के खंडहरों को देखकर उस जमाने की उन्नत इंजीनियरिंग और वास्तुकला (Architecture) का अंदाजा लगाया जा सकता है. संकरी गलियां, नक्काशीदार दीवारें और प्राचीन मंदिरों के अवशेष आज भी फोटोग्राफर्स और फिल्मकारों के लिए पसंदीदा जगह हैं. यहां का सन्नाटा इतना गहरा है कि महसूस करने वालों को लगता है जैसे दीवारें आज भी अपनी बर्बादी की दास्तान सुना रही हों. खंडहरों के बीच से गुजरते समय एक अजीब सी हलचल और भारीपन का अनुभव होता है, जो इसे और भी रहस्यमयी बनाता है.
अब यह ऐतिहासिक धरोहर राजस्थान सरकार के पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है. इसे आधिकारिक तौर पर एक स्मारक घोषित किया गया है. दुनिया भर से लोग इस 'हॉन्टेड' अनुभव को जीने के लिए जैसलमेर पहुंचते हैं. दिन के उजाले में तो पर्यटक यहां की गलियों में घूम सकते हैं और इतिहास को करीब से महसूस कर सकते हैं, लेकिन शाम ढलते ही यहां का माहौल बदल जाता है. प्रशासन ने रात के वक्त यहां रुकने पर सख्त पाबंदी लगा रखी है. अगर आप रोमांच के शौकीन हैं, तो दिन में यहां जरूर जाएं, लेकिन याद रहे कि रात का अंधेरा यहां सिर्फ पुरानी यादों और डरावने सन्नाटे को ही न्योता देता है.