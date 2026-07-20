बारिश में पहाड़ी सड़क पर फिसली बाइक, खाई में गिरने से बाल-बाल बचा युवक; Video वायरल

पहाड़ों की खूबसूरत वादियां और घुमावदार सड़कें अक्सर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं. खासकर बारिश के मौसम में पहाड़ों का नजारा बेहद शानदार हो जाता है. लेकिन यही मौसम पहाड़ी रास्तों पर सफर करने वालों के लिए खतरे भी बढ़ा देता है.
इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बाइक सवार बड़ी दुर्घटना का शिकार होते-होते बच गया. वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे वह पहले आराम से अपनी बाइक ड्राइव कर रहा होता है, तभी अचानक उसका संतुलन बिगड़ता है और वह खाई की तरफ जाने लगता है. गनीमत रही कि वह खाई में नीचे नहीं गिरा और बाल-बाल बच गया.
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक पहाड़ी इलाके की सड़क पर बाइक चला रहा है. सड़क पूरी तरह बारिश के पानी से भीगी हुई नजर आ रही है. पहाड़ी रास्ता होने की वजह से सड़क पर कई मोड़ भी दिखाई दे रहे हैं. इसके बावजूद बाइक सवार सामान्य रफ्तार से आगे बढ़ रहा था. वीडियो को पीछे चल रहे एक अन्य बाइक सवार ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया. शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन कुछ ही सेकेंड बाद अचानक ऐसा कुछ होता है, जिसे देखकर किसी की भी सांसें थम जाएं.
जैसे ही बाइक सवार आगे बढ़ता है, अचानक उसका संतुलन बिगड़ जाता है. बारिश की वजह से सड़क फिसलन भरी थी, जिसके कारण बाइक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे की तरफ जाने लगती है. पहाड़ी रास्तों पर सड़क के एक तरफ अक्सर गहरी खाई होती है, ऐसे में छोटी-सी गलती भी बड़े हादसे में बदल सकती है. लेकिन युवक ने घबराने के बजाय तुरंत स्थिति को संभालने की कोशिश की. उसने समय रहते बाइक को नियंत्रित किया और उसे पहाड़ी से नीचे गिरने से रोक लिया. हालांकि, इस दौरान वह खुद सड़क पर गिर गया.
पहाड़ों पर बाइक चलाते समय ज़रा-सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है।
सावधानी से चलाइए, क्योंकि यहाँ एक छोटी गलती भी ज़िंदगी बदल सकती है। तेज़ रफ्तार, ओवरटेक और स्टंट से बचें। हेलमेट हमेशा पहनें और मोड़ों पर गति नियंत्रित रखें। pic.twitter.com/2P4ZEaXUCR
— The Nalanda Index (@Nalanda_index) July 19, 2026
वीडियो में दिखाई देता है कि बाइक सवार सड़क पर गिरने के बाद भी खाई की तरफ नहीं गया. उसकी समझदारी और तुरंत लिए गए फैसले की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, युवक को गंभीर चोट लगती हुई नहीं दिखाई दे रही है. हालांकि, यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि पहाड़ी इलाकों में सफर करते समय थोड़ी भी लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है. बारिश के दौरान सड़कें ज्यादा फिसलन भरी हो जाती हैं और वाहन पर नियंत्रण बनाए रखना मुश्किल हो जाता है.
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने बाइक सवार की किस्मत और सूझबूझ की तारीफ की. कई लोगों ने कहा कि पहाड़ों पर बाइक चलाते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. वहीं, कुछ यूजर्स ने लोगों को सलाह दी कि बारिश के मौसम में पहाड़ी रास्तों पर एक्स्ट्रा सावधानी बरतें. एक यूजर ने लिखा कि पहाड़ों पर खूबसूरत नजारे देखने के चक्कर में लोग अक्सर खतरा मोल ले लेते हैं. वहीं, दूसरे यूजर ने कहा कि पहाड़ी सड़कों पर रफ्तार से ज्यादा जरूरी सुरक्षा होती है.
बारिश के मौसम में पहाड़ी इलाकों में बाइक चलाना आसान नहीं होता. ऐसे रास्तों पर हमेशा धीमी गति से वाहन चलाना चाहिए. तेज रफ्तार, अचानक ब्रेक लगाना और खतरनाक ओवरटेक करने से बचना चाहिए. इसके अलावा बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना बेहद जरूरी है. मोड़ों पर खास ध्यान रखना चाहिए और सड़क की स्थिति देखकर ही आगे बढ़ना चाहिए. अगर बारिश ज्यादा हो रही हो या सड़क पर पानी जमा हो, तो सफर रोकना भी बेहतर फैसला हो सकता है.
बताया जा रहा है कि यह वीडियो कुर्सोंग इलाके की किसी पहाड़ी सड़क का है. हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. फिर भी वीडियो ने एक जरूरी संदेश जरूर दिया है कि पहाड़ों पर सफर करते समय रोमांच के साथ सुरक्षा का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है. एक छोटी-सी गलती जिंदगीभर का पछतावा बन सकती है.