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बारिश में पहाड़ी सड़क पर फिसली बाइक, खाई में गिरने से बाल-बाल बचा युवक; Video वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दिख रहा है कि बारिश से भीगी पहाड़ी सड़क पर बाइक चला रहा एक युवक अचानक अपना संतुलन खो बैठता है. बाइक सड़क के किनारे की तरफ जाने लगती है, लेकिन समय रहते युवक ने समझदारी दिखाई और बाइक को खाई में गिरने से बचा लिया. यह घटना पहाड़ों पर ड्राइविंग के दौरान सावधानी बरतने की अहमियत को एक बार फिर सामने ला रही है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 20, 2026, 02:27 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 02:27 PM IST
बारिश में पहाड़ी सड़क पर फिसली बाइक, खाई में गिरने से बाल-बाल बचा युवक; Video वायरल
Image Credit: Image credit: X/@Nalanda_index

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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