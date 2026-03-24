मजदूर है या बॉलीवुड एक्टर? एक्शन देखकर भूल जाएंगे 'धुरंधर 2' के रणवीर सिंह! स्टाइल ने उड़ाई सबकी नींद

Viral Video: कुछ कारीगर काम करते-करते इतने माहिर हो जाते हैं कि लोगों को अपनी कला से चौंका देते हैं. इस मजदूर ने भी कील ठोकने में महारत हासिल कर ली है. आपने ऐसा वीडियो आज तक नहीं देखा होगा. आप भी देखें इस कारीगर ने कितनी सफाई से कील ठोकी है.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मजदूर अपने पूरे स्वेग के साथ काम कर रहा है और अपना हुनर दिखा रहा है. कील ठोकते-ठोकते उसको इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि वो बिना दूसरी कील को छुए अपनी कील ठोक रहा है. सबसे पहले वो बड़े ही स्टाइल से हथौड़ी को घुमाता है और फिर लकड़ी पर 3 कील फिट करता है. तीनो कील को बिलकुल बराबर में रखता है जिससे तीनो कील एक दूसरे को टच करती हैं.

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कैसे ठोकी बीच वाली कील

इसके बाद ये लड़का कील ठोकने के लिए तैयार है. ये पहले स्टाइल मारता है और फिर कील ठोक देता है. लड़का बीच वाली कील पर फोकस करता है और हथौड़ी को ऐसे चलाता है कि सिर्फ बीच वाली कील ही लकड़ी में सेट होती है. बाकी दोनों कील अपनी जगह से हिलती भी नहीं. ये दिखाता है कि लोगों के पास कितना हुनर है. चलिए ये वीडियो देखते हैं.

Bro is insanely good at hammering pic.twitter.com/nyFiVozBzF — non aesthetic things (@PicturesFoIder) March 23, 2026

3 घंटे में 1 मिलियन व्यूज

वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @PicturesFoIder नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. जैसे ही ये वीडियो पोस्ट किया गया देखते ही देखते वायरल हो गया. करीब 3 घंटे के भीतर 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. बड़ी संख्या में यूजर्स रिएक्शन दे रहे हैं. पूरा कमेंट बॉक्स फनी कमेंट और मीम्स से भरा हुआ है.

क्या बोले यूजर्स?

एक यूजर ने लिखा, "वह अपने पैर का यूज अपने हाथ को टिकाने के लिए कर रहा है और कॉन्टैक्ट प्वॉइंट को हिलाए बिना उसे वहीं बनाए रख रहा है. ताकि वह चूक न जाए." दूसरे यूजर ने लिखा, "मुझे नहीं पता क्यों ऐसा लग रहा है जैसे किसी भारतीय फिल्म के लिए कास्टिंग हो रही है."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.