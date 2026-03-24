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Hindi Newsजरा हटकेमजदूर है या बॉलीवुड एक्टर? एक्शन देखकर भूल जाएंगे धुरंधर 2 के रणवीर सिंह! स्टाइल ने उड़ाई सबकी नींद

मजदूर है या बॉलीवुड एक्टर? एक्शन देखकर भूल जाएंगे 'धुरंधर 2' के रणवीर सिंह! स्टाइल ने उड़ाई सबकी नींद

Majdur Ka Video: सोशल मीडिया पर मजदूर का एक हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. ये बंदा अपने काम में इतना परफेक्ट हो गया है कि पलक झपकते ही काम कर देता है. हाथों की कलाकारी और सफाई देख लोग हैरान है. चलिए वीडियो देखते हैं. 

 

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Mar 24, 2026, 01:51 PM IST
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मजदूर है या बॉलीवुड एक्टर? एक्शन देखकर भूल जाएंगे 'धुरंधर 2' के रणवीर सिंह! स्टाइल ने उड़ाई सबकी नींद

Viral Video: कुछ कारीगर काम करते-करते इतने माहिर हो जाते हैं कि लोगों को अपनी कला से चौंका देते हैं. इस मजदूर ने भी कील ठोकने में महारत हासिल कर ली है. आपने ऐसा वीडियो आज तक नहीं देखा होगा. आप भी देखें इस कारीगर ने कितनी सफाई से कील ठोकी है. 

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मजदूर अपने पूरे स्वेग के साथ काम कर रहा है और अपना हुनर दिखा रहा है. कील ठोकते-ठोकते उसको इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि वो बिना दूसरी कील को छुए अपनी कील ठोक रहा है. सबसे पहले वो बड़े ही स्टाइल से हथौड़ी को घुमाता है और फिर लकड़ी पर 3 कील फिट करता है. तीनो कील को बिलकुल बराबर में रखता है जिससे तीनो कील एक दूसरे को टच करती हैं.

यह भी पढ़ें: धोने के लिए समंदर किनारे ले गए कार, एक लहर आई और फॉर्च्यूनर गायब, VIDEO देखें

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कैसे ठोकी बीच वाली कील

इसके बाद ये लड़का कील ठोकने के लिए तैयार है. ये पहले स्टाइल मारता है और फिर कील ठोक देता है. लड़का बीच वाली कील पर फोकस करता है और हथौड़ी को ऐसे चलाता है कि सिर्फ बीच वाली कील ही लकड़ी में सेट होती है. बाकी दोनों कील अपनी जगह से हिलती भी नहीं. ये दिखाता है कि लोगों के पास कितना हुनर है. चलिए ये वीडियो देखते हैं.

3 घंटे में 1 मिलियन व्यूज

वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @PicturesFoIder नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. जैसे ही ये वीडियो पोस्ट किया गया देखते ही देखते वायरल हो गया. करीब 3 घंटे के भीतर 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. बड़ी संख्या में यूजर्स रिएक्शन दे रहे हैं. पूरा कमेंट बॉक्स फनी कमेंट और मीम्स से भरा हुआ है.

क्या बोले यूजर्स?

एक यूजर ने लिखा, "वह अपने पैर का यूज अपने हाथ को टिकाने के लिए कर रहा है और कॉन्टैक्ट प्वॉइंट को हिलाए बिना उसे वहीं बनाए रख रहा है. ताकि वह चूक न जाए." दूसरे यूजर ने लिखा, "मुझे नहीं पता क्यों ऐसा लग रहा है जैसे किसी भारतीय फिल्म के लिए कास्टिंग हो रही है."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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