एक बार में इतनी ईंट उठाकर जीना चढ़ रहा मजदूर, मेहनत देखकर आ जाएंगे आंखों में आंसू

Motivational Video: सोशल मीडिया पर मोटिवेट करने वाले एक से एक वीडियो भरे पड़े हैं, लेकिन इस वीडियो को देखकर भी मोटिवेट नहीं हुए तो आपको कोई मोटिवेट नहीं कर पाएगा. सोशल मीडिया पर एक मजदूर का वीडियो वायरल हो रहा जो इतनी कड़ी मेहनत कर रहा है जिसे देखकर आप भी भावुक हो जाएंगे. चलिए वीडियो देखते हैं.
Viral Video: यूं तो सोशल मीडिया पर मोटिवेशनल वीडियो की भरमार है, लेकिन आज हम आपको ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं तो आपको अंदर से हिला देगा और सोचने पर मजबूर कर देगा कि हम कितनी अच्छी स्थिति में हैं. एक मजदूर की ऐसी मेहनत देखकर आपकी आंखें भर आएंगी. ये वीडियो आपको अंदर से कुछ कर गुजरने के लिए मोटिवेट करेगी और जिंदगी से होने वाली शिकयते खत्म हो जाएंगी.
कहां लेकर जाता है ईंट?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक मजदूर एक साथ करीब 55 से 60 ईंट को एक साथ उठाता है और ना सिर्फ उठाता है बल्कि उन्हें लेकर जीने पर चढ़ता है. आप सोचकर देखिए कि 50 से ज्यादा ईंटों में कितना वजन होगा, एक कुंटल के ज्यादा वजन की ईंट लेकर ये मजदूर जीना चढ़ता है और छत पर ले जाकर ईंटों को गिरा देता है. ये काम काफी रिस्की भी है क्यों वो जिस जीने से चढ़ता है वहां सेफ्टी के लिए कोई ग्रिल भी नहीं है और जीने की फिनिशिंग भी नहीं हुई है. कुछ मिलाकर वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मजदूर कैसे एक एक पाई पसीना बहाकर कमाता है. अब ये वीडियो ज्यादातर लोगों के लिए मोटिवेशन का काम कर रही है. चलिए देखते हैं ये शानदार वीडियो.
किसने शेयर किया ये वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @construction.tips7 नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 3.3 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखकर यूजर्स भावुक कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "मर्द को परिवार पालने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है."
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.