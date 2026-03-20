सिर पर ईंटें, कदमों में ताल... संघर्ष के बीच मजदूर महिलाओं का अंनोखा डांस वायरल

Viral Video: यूं तो सोशल मीडिया पर डांस वीडियो खूब पसंद किए जाते हैं. लेकिन इस वीडियो ने लोगों के दिलों को छू लिया है. वीडियो में कुछ मजदूर महिलाएं खूबसूरत अंदाज के साथ डांस करती नजर आ रही हैं. यूजर महिलाओं के डांस को मॉडल्स के लिए चैलेंज बता रहे हैं.

वीडियो में देखा जा सकता है कि कई मजदूर महिलाएं एक साथ डांस कर रही हैं. महिलाओं के पीछे एक पुरुष भी नाचता दिखाई दे रहा है. वीडियो देखकर समझ आता है कि ये महिलाएं ईंट के किसी भट्टे पर काम करती हैं. इस डांस वीडियो में खास बात ये है कि महिलाओं के सिर पर ईंटे रखी हैं. इसके बाद भी महिलाएं ऐसे डांस मूव्स कर रही हैं, जैसे उनके सिर पर को बोझ है ही नहीं. महिलाओं का ये शानदार डांस वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है. यूजर्स जमकर तारीफ कर रहे हैं और खूब प्यार लुटा रहे हैं. चलिए वीडियो देखते हैं.

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संघर्ष में भी मुस्कान

संघर्ष करती महिलाओं के चेहरे पर इतनी खुशी है, जैसे उनके जीवन में कोई समस्या ही ना हो. ये वीडियो बताता है कि खुश रहने वाले लोग हर स्थिति में खुशियां ढूंढ लेते हैं. वीडियो इंस्टाग्राम पर @sabitri95284 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. खबर लिखे जाने तक 9 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो पर 9 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. वीडियो देख यूजर्स जमकर कमेंट कर रहे हैं.

यूजर्स ने मॉडल्स के लिए बताया चैलेंज

वीडियो देख यूजर्स खूब तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "श्रृंगार करती महिलाओं से संघर्ष करती महिलाएं ज्यादा सुंदर लगती हैं." वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "सभी मॉडल लड़कियों और मॉडल औरतों को खुला चैलेंज है कि यह करके दिखाओ." तीसरे यूजर ने लिखा, "बहुत-बहुत सुंदर ऐसे ही आगे बढ़ते रहो बहन."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.