Ladakh China Time Zone: लद्दाख की खूबसूरत वादियों में घूमना हर ट्रैवलर का सपना होता है. बर्फीले पहाड़, खूबसूरत सड़कें और एडवेंचर के लिए लोग दूर-दूर से यहां आते हैं. लेकिन हाल ही में लद्दाख गए बाइकर्स के एक ग्रुप के साथ कुछ ऐसा हुआ, जिसने उन्हें हैरान भी किया और थोड़ा डरा भी दिया. इन बाइकर्स ने दावा किया है कि वे खड़े तो भारत की जमीन पर थे, लेकिन उनके मोबाइल फोन में अचानक चीन का टाइम जोन एक्टिव हो गया.
सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में बाइकर्स का ग्रुप लद्दाख के एक इलाके में रुका हुआ दिखाई दे रहा है. वे अपने मोबाइल स्क्रीन को दिखाते हुए कहते हैं, "हम इंडिया में खड़े हैं, लेकिन हमारा टाइम जोन चाइना का हो गया है." यह बात सुनकर कोई भी चौंक सकता है क्योंकि भारत और चीन के टाइम जोन में पूरे ढाई घंटे का अंतर है. जब भारत में सुबह के 9 बजते हैं, तो चीन की घड़ी में 11:30 बज रहे होते हैं.
कैसे बदल गया फोन का टाइम?
अब सवाल यह उठता है कि बिना किसी के छुए फोन का टाइम अचानक कैसे बदल गया? दरअसल, हमारे स्मार्टफोन में एक सेटिंग होती है जिसे 'Automatic Time Zone' कहते हैं. यह फीचर आपके नजदीकी मोबाइल टावर के सिग्नल के हिसाब से आपके फोन का समय सेट करता है. लद्दाख का यह इलाका भारत और चीन की सीमा (LAC) के बेहद करीब है. ऐसा माना जा रहा है कि सीमा पार लगे चीनी मोबाइल टावरों का सिग्नल भारतीय सीमा के अंदर तक आ रहा था और बाइकर्स का फोन उसी चीनी नेटवर्क से कनेक्ट हो गया.
अपने ही देश के लद्दाख में घूम रहे भारतीय बाइक राइडर का मोबाइल टाइम जोन ऑटोमैटिक चीन के टाइम में बदल जा रहा है।
क्या ये भी नेहरू की गलती है? pic.twitter.com/t8hYWiGi3H
— Einstein Yadav (@EinstYdv) June 17, 2026
इंटरनेट पर छिड़ी बड़ी बहस
जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, लोगों के बीच कौतूहल और चिंता दोनों बढ़ गई. जहां कुछ लोग इसे एक आम टेक्निकल ग्लिच मान रहे हैं, वहीं कई लोग इसे सुरक्षा के लिहाज से बेहद गंभीर बता रहे हैं. चीन के साथ सीमा पर चल रहे तनाव को देखते हुए लोग सवाल उठा रहे हैं कि भारतीय सीमा के इतने अंदर तक चीनी नेटवर्क का असर कैसे दिख सकता है.
बॉर्डर वाले इलाकों में इस तरह की घटनाएं पहले भी कई बार सामने आ चुकी हैं. रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन सीमा पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और मोबाइल टावरों को बेहद मजबूत कर रहा है. कई बार उनके टावरों की फ्रिक्वेंसी इतनी ज्यादा होती है कि वे नो-मैन लैंड को पार कर भारतीय सीमा में आ जाती हैं. ऐसे में वहां मौजूद सैलानियों के फोन इंटरनेशनल रोमिंग या पड़ोसी देश के नेटवर्क को पकड़ लेते हैं.
सैलानियों के लिए जरूरी सलाह
अगर आप भी आने वाले दिनों में लद्दाख, पैंगोंग त्सो या उमलिंग ला जैसी जगहों पर जाने का प्लान बना रहे हैं, तो इस बात का खास ख्याल रखें. बॉर्डर एरिया में जाते ही अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर 'Automatic Time Zone' और 'Automatic Network Selection' को बंद कर दें. नेटवर्क को हमेशा मैनुअली भारतीय कंपनियों (जैसे Jio, Airtel या BSNL) पर ही सेट करके रखें, ताकि आप इस तरह के किसी भी डिजिटल कन्फ्यूजन से बच सकें.