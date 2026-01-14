Advertisement
कुदरत का कहर... जिस बर्फ पर चलते थे लोग, अब वहां बह रही है मौत की धारा; अचानक बंद हुआ खतरनाक ट्रेक

कुदरत का कहर... जिस बर्फ पर चलते थे लोग, अब वहां बह रही है मौत की धारा; अचानक बंद हुआ खतरनाक ट्रेक

लद्दाख में जांस्कर नदी की बर्फ पिघलने से चादर ट्रेक खतरनाक हो गया है. सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने ट्रेक पर रोक लगा दी. स्थित की जांच 20 जनवरी के बाद की जाएगी.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 14, 2026, 04:50 PM IST
कुदरत का कहर... जिस बर्फ पर चलते थे लोग, अब वहां बह रही है मौत की धारा; अचानक बंद हुआ खतरनाक ट्रेक

जिस जमी हुई बर्फ पर कभी सैकड़ों लोग बेखौफ होकर चलते थे, आज वहीं से मौत का कुआ बन गया है. लद्दाख की शान माने जाने वाले चादर ट्रेक पर अचानक कुदरत ने अपना रंग बदल दिया. जमा हुआ जांस्कर नदी का पानी पिघलने लगा और रोमांच का यह सफर खतरनाक बन गया. प्रशासन को मजबूरन बड़ा फैसला लेना पड़ा और इस मशहूर विंटर ट्रेक पर रोक लगा दी गई. यह फैसला न सिर्फ पर्यटकों के लिए, बल्कि एडवेंचर टूरिज्म से जुड़े लोगों के लिए भी चौंकाने वाला है.

जांस्कर नदी पिघली, चादर ट्रेक पर रोक 

लद्दाख यूटी प्रशासन ने मंगलवार को जमी हुई जांस्कर नदी पर होने वाले प्रसिद्ध चादर ट्रेक को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया. बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन (BRO) और यूटी डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की संयुक्त समिति ने निरीक्षण के बाद पाया कि नदी की बर्फ पिघलने लगी है. इससे ट्रेक बेहद खतरनाक हो गया है. इसके बाद जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने तुरंत ट्रेक पर रोक लगाने का आदेश जारी किया. प्रशासन ने साफ किया कि निलंबन अवधि में किसी भी तरह की ट्रेकिंग या एडवेंचर गतिविधि की अनुमति नहीं होगी.

 20 जनवरी के बाद होगा हालात का दोबारा आकलन 

लेह में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सीईओ गुलाम मोहम्मद ने बताया कि 20 जनवरी के बाद हालात की समीक्षा की जाएगी. इसके आधार पर आगे कोई फैसला लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रशासन चादर ट्रेक के महत्व को समझता है, क्योंकि यह लद्दाख में सर्दियों के पर्यटन का बड़ा जरिया है. हर साल बड़ी संख्या में देश-विदेश से पर्यटक इस ट्रेक के लिए पहुंचते हैं. हालांकि, सुरक्षा को देखते हुए फिलहाल किसी तरह का जोखिम नहीं लिया जा सकता.

 सुरक्षा इंतजाम और घटती पर्यटक संख्या 

पिछले दो वर्षों से सरकार ने चादर ट्रेक पर सुरक्षा बढ़ाई थी. SDRF और NDRF की टीमें तैनात की गई थीं और ट्रेकर्स को मेडिकल सहायता भी दी जा रही थी. प्रशासन ने यह भी अनिवार्य किया था कि मेडिकल क्लीयरेंस के बिना किसी पर्यटक को ट्रेक की अनुमति नहीं दी जाएगी. जहां पिछले साल करीब 500 पर्यटक इस ट्रेक में शामिल हुए थे, वहीं इस साल अब तक 300 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. माइनस 25 डिग्री तक गिरने वाले तापमान के बीच अब यह रोमांच फिलहाल थम गया है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

