WOW पर्स ले जाओ, सहेली को जलाओ... बैग बेचने वाले सेल्समैन का वीडियो वायरल, देख आप भी कहेंगे- भाई तूझे Award मिलना चाहिए!

Ladies Purse Sale Video Viral: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स बड़े अनोखे अंदाज से महिलाओं को पर्स बेच रहा है। बेचने की स्किल के कारण शख्स को वायरल सेल्समैन कहा जा रहा है.
Ladies Purse Sale Video Viral: मार्केट में खरीदारी के लिए निकलो तो अजीबोगरीब तरह की आवाजें सुनने को मिलती है. कोई कुछ बेच रहा होता है तो कोई कुछ, लेकिन सबका एक ही लक्ष्य होता है- ग्राहक. जी हां, बाजारों में ग्राहकों को बुलाने के लिए सेल्समैन तरह-तरह के तरीके को अपनाते हैं. अगर किसी ऐसी मार्केट चले जाओ जहां जोर-जोर से पुकारते हुए दुकानदार बुला रहा हो तो आपको अलग-अलग सेल्समैन के टैलेट को देखने का मौका मिल सकता है, कुछ ऐसे भी दिख सकते हैं जिन्हें देखकर आप बस ये कहेंगे कि इन्हें सेल्स डिपार्टमेंट से आवॉर्ड मिलना चाहिए.
पर्स बेचने का अलग स्टाइल
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें महिलाओं का बैग बेचने वाला एक अलग तरह के स्टाइल के साथ ग्राहकों को अपनी ओर खींचता दिखा. कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां से लेकर घर संभालने वाली महिलाओं को पर्स खरीदने के लिए मजबूर कर दें, कुछ इस तरह से शख्स बैग बेच रहा था. वीडियो में देख सकते हैं कि लड़के भी बड़े मजे से सेल्समैन को सुन रहे होते हैं.
इंस्टाग्राम पर @foofaji नामक अकाउंट से वीडियो को साझा किया गया है. इस वीडियो में बैग बेचने वाला शख्स बड़े ही मजाकिया तरीके से बैग बेचता दिख रहा है. सेल्समैन कहता है- दीदी, ये वो ही शॉप है जो आपके ख्वाबों में आती है. इसके बाद अंग्रेजी में भी एक लाइन बोलता है- प्लीज माय सिस्टर टेक दी पर्स. Woww, पर्स ले जाओ, सहेली को जलाओ. एक लो दो चुराओ, पकड़े जाओ तो थाने जाओ. इस लाइन को सुनते ही वहां खड़े लड़के-लड़की सब हंसने लगते हैं.
ये वायरल वीडियो को पोस्ट करने वाले ने कैप्शन लिखा है- ये चाचा बेचकर ही मानेंगे. वीडियो पर यूजर्स के भी कमेंट रहे. एक यूजर ने कमेंट किया- वायरल सेल्समैन. दूसरे यूजर ने लिखा- ‘रील मत बना नहीं तो असली कैसे बोलेंगी.’ तीसरे यूजर्स ने लिखा- ‘कुछ भी हो फील्डिंग तो सेट है.’एक यूजर ने लिखा- नया बिजनेस ट्रिक.