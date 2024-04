'मैं रेल मंत्री नहीं हूं...', महिला के सवाल पर TTE ने दिया ऐसा जवाब, सोशल मीडिया पर छिड़ गई बहस

Indian Railway Video: ट्रेनों में हो रही भीड़ को लेकर यात्रियों द्वारा लगातार शिकायतें सामने आती रहती हैं. इसी कड़ी में एक महिला का वीडियो सामने आया है जिसमें वह टीटीई के साथ बहस करती हुई नजर आ रही है. महिला ट्रेन में भीड़भाड़ को लेकर अपनी निराशा व्यक्त कर रही है. वीडियो में, वीडियो में महिला को ओखा से कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर जगह की कमी और पुरुष यात्रियों के बीच असहज महसूस करने के बारे में बताते हुए दिखाया गया है.

असल में महिला ने टिकट चेकर (टीटीई) से पूछा, "इतनी कम जगह में हम कैसे बैठ सकते हैं? एक महिला कई पुरुषों के बीच बैठने में असहज महसूस करेगी. बैठने की बात तो छोड़िए, वहां खड़े होने की भी जगह नहीं है.

'अतिरिक्त ट्रेनें नहीं चला सकता'

महिला के इस सवाल के बाद टीटीई ने जवाब दिया कि मैं अतिरिक्त ट्रेनें नहीं चला सकता. मैं रेल मंत्री नहीं हूं. हुआ यह कि TTE ने महिला को आश्वस्त करते हुए कहा कि वह इस स्थिति के बारे में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वह अतिरिक्त ट्रेनें नहीं चला सकता.

सोशल मीडिया पर बंट गई पब्लिक..

वीडियो जमकर वायरल हुआ है और सोशल मीडिया पर भारी प्रतिक्रिया मिली है. कई लोगों ने रेलवे की खराब स्थिति की आलोचना की है, जबकि कुछ ने महिला को सलाह दी है कि वह अगली बार एक अलग डिब्बे में बैठने की कोशिश करे. कई लोगों ने वीडियो पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं

TC : "SORRY I am not a minister"

- 22969 train filled with passengers like animals, no way even to urinate, passengers are left stranded at the stations."

Helpless Girl: Sir please make me sit in the train,the coach is full, how will a girl go among the boys?#railways pic.twitter.com/h3FqkD4dw6

— Manu (@mshahi0024) April 12, 2024