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'पत्नी को खून देने के लिए भी तैयार नहीं हुआ पति...' सरकारी अस्पताल की डॉक्टर ने सुनाए ऐसे किस्से, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

सरकारी अस्पताल में काम कर रहीं एक महिला डॉक्टर ने अपने अनुभव सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए बताया कि इलाज के दौरान कई बार बीमारी से ज्यादा समाज की सोच परेशान करती है. उन्होंने ऐसे कई मामले बताए, जहां महिलाओं की सेहत और जिंदगी से जुड़े फैसले भी परिवार की पुरानी सोच के आगे छोटे पड़ गए. डॉक्टर का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 09, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 05:30 PM IST
'पत्नी को खून देने के लिए भी तैयार नहीं हुआ पति...' सरकारी अस्पताल की डॉक्टर ने सुनाए ऐसे किस्से, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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