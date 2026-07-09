'पत्नी को खून देने के लिए भी तैयार नहीं हुआ पति...' सरकारी अस्पताल की डॉक्टर ने सुनाए ऐसे किस्से, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

अस्पताल सिर्फ इलाज की जगह नहीं होती, वहां हर रोज ऐसे कई किस्से सामने आते हैं, जो समाज का असली चेहरा भी दिखा देते हैं. ऐसे ही एक महिला डॉक्टर ने सोशल मीडिया पर अपने सरकारी अस्पताल के अनुभव शेयर किए हैं. उन्होंने बताया कि एक साल की नौकरी के दौरान कई ऐसे मामले सामने आए, जिन्हें देखकर वह खुद भी हैरान रह गईं.
डॉक्टर का कहना है कि कई बार मरीज की बीमारी से ज्यादा उसके परिवार की सोच इलाज में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है. खासकर महिलाओं के मामले में उन्हें ऐसे कई अनुभव हुए, जिन्होंने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि आज भी समाज में महिलाओं को बराबरी मिलने की राह आसान नहीं हुई है. इसी अनुभव को उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए शेयर किया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है.
डॉक्टर ने अपने वीडियो में एक ऐसी घटना का जिक्र किया, जिसने उन्हें सबसे ज्यादा झकझोर दिया. उन्होंने बताया कि अस्पताल में एक गर्भवती महिला को तुरंत खून की जरूरत थी. डॉक्टरों ने उसके पति और परिवार से रक्तदान करने की अपील की. लेकिन परिवार ने यह कहते हुए मना कर दिया कि अगर पति खून देगा, तो उसकी सेहत खराब हो जाएगी. डॉक्टर के अनुसार, पति ही नहीं बल्कि उसके माता-पिता भी इसी बात पर अड़े रहे कि बेटे को कोई खतरा नहीं होना चाहिए. महिला का इलाज जरूरी था, लेकिन परिवार की सोच अलग ही दिशा में चल रही थी.
डॉक्टर ने एक और घटना शेयर की. उन्होंने बताया कि इलाज के दौरान जब एक महिला से परिवार नियोजन को लेकर सवाल पूछा गया, तो उसने साफ कहा कि उसने कभी गर्भनिरोधक का इस्तेमाल नहीं किया. कारण पूछने पर महिला ने जवाब दिया कि उसके पति को यह पसंद नहीं था. डॉक्टर का कहना है कि ऐसे जवाब उन्हें बार-बार यह एहसास कराते हैं कि कई महिलाओं के पास अपने शरीर से जुड़े फैसले लेने की आज भी पूरी आजादी नहीं है.
वीडियो में डॉक्टर ने तीसरा अनुभव भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि एक छोटी बच्ची की जांच के दौरान उसके माता-पिता को बताया गया कि बच्ची की सुनने की क्षमता प्रभावित हो सकती है. डॉक्टर उम्मीद कर रही थीं कि परिवार इलाज के बारे में सवाल पूछेगा. लेकिन उनका पहला सवाल कुछ और ही था. परिवार ने पूछा कि अगर वह सुन नहीं पाएगी, तो उसकी शादी कैसे होगी? डॉक्टर का कहना है कि उस पल उन्हें समझ नहीं आया कि जवाब इलाज का दें या समाज की सोच का.
महिला डॉक्टर का कहना है कि सरकारी अस्पताल में हर रोज अलग-अलग परिवारों से मुलाकात होती है. वहां सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं होता, बल्कि समाज की सोच भी सामने आती है. उन्होंने कहा कि कई बार महिलाओं की तकलीफ से ज्यादा परिवार को दूसरे मुद्दों की चिंता रहती है. इसी वजह से कई मरीज समय पर इलाज भी नहीं करा पाते.
डॉक्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया. हजारों लोगों ने इसे देखा और अपनी प्रतिक्रिया दी. कई लोगों ने कहा कि अस्पताल समाज का ऐसा आईना है, जहां हर तरह की सच्चाई बिना किसी पर्दे के दिखाई देती है. वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा कि मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोग रोज समाज की असली तस्वीर देखते हैं. एक अन्य यूजर ने लिखा कि आज भी महिलाओं के अधिकारों पर सवाल उठाने वाले लोग शायद ऐसे किस्से नहीं जानते. एक व्यक्ति ने अपने परिवार का अनुभव शेयर करते हुए बताया कि उनके दादा ने वर्षों पहले खुद नसबंदी करवाई थी, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी बार-बार तकलीफ झेले. यूजर ने लिखा कि उस दौर में पुरुषों का ऐसा फैसला लेना बहुत दुर्लभ माना जाता था.
वीडियो वायरल होने के बाद चर्चा सिर्फ अस्पताल तक सीमित नहीं रही. लोगों ने महिलाओं की सेहत, परिवार में फैसले लेने की आजादी और बराबरी जैसे मुद्दों पर भी खुलकर बात की. कई लोगों का कहना था कि कानून और सुविधाएं बढ़ने के बावजूद सोच में बदलाव की रफ्तार अभी भी काफी धीमी है.
एक्सपर्ट्स का मानना है कि शहरों और गांवों, दोनों जगह महिलाओं की शिक्षा और जागरूकता बढ़ी है. फिर भी कई परिवारों में स्वास्थ्य, गर्भनिरोधक, इलाज और जीवन से जुड़े फैसलों में महिलाओं की राय को उतनी अहमियत नहीं मिलती, जितनी मिलनी चाहिए. यही वजह है कि डॉक्टरों को इलाज के साथ-साथ लोगों को समझाने में भी काफी समय देना पड़ता है.
इस वीडियो ने लोगों को सिर्फ भावुक नहीं किया, बल्कि कई जरूरी सवाल भी खड़े कर दिए हैं. क्या आज भी महिलाओं की सेहत से जुड़े फैसले कोई और ले रहा है? क्या बीमारी से पहले समाज की सोच बदलने की जरूरत है? और क्या परिवार में बराबरी की शुरुआत घर से ही नहीं होनी चाहिए?
सरकारी अस्पताल में सामने आने वाले ऐसे किस्से सिर्फ मेडिकल केस नहीं होते, बल्कि समाज की मानसिकता भी दिखाते हैं. डॉक्टर का अनुभव यही बताता है कि इलाज सिर्फ दवाओं से नहीं, बल्कि सोच बदलने से भी पूरा होता है. जब तक महिलाओं की सेहत, उनकी इच्छा और उनके फैसलों को बराबर महत्व नहीं मिलेगा, तब तक ऐसी घटनाएं सामने आती रहेंगी. यही कारण है कि यह वीडियो इंटरनेट पर सिर्फ वायरल नहीं हुआ, बल्कि लोगों को अपने आसपास की सोच पर भी दोबारा विचार करने के लिए मजबूर कर रहा है.
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