'पत्नी को खून देने के लिए भी तैयार नहीं हुआ पति...' सरकारी अस्पताल की डॉक्टर ने सुनाए ऐसे किस्से, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

डॉक्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया. हजारों लोगों ने इसे देखा और अपनी प्रतिक्रिया दी. कई लोगों ने कहा कि अस्पताल समाज का ऐसा आईना है, जहां हर तरह की सच्चाई बिना किसी पर्दे के दिखाई देती है. वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा कि मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोग रोज समाज की असली तस्वीर देखते हैं. एक अन्य यूजर ने लिखा कि आज भी महिलाओं के अधिकारों पर सवाल उठाने वाले लोग शायद ऐसे किस्से नहीं जानते. एक व्यक्ति ने अपने परिवार का अनुभव शेयर करते हुए बताया कि उनके दादा ने वर्षों पहले खुद नसबंदी करवाई थी, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी बार-बार तकलीफ झेले. यूजर ने लिखा कि उस दौर में पुरुषों का ऐसा फैसला लेना बहुत दुर्लभ माना जाता था.