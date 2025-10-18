Viral Video: लेडी हेल्थ वर्कर ने पार की सारी हदें, मरीज के साथ किया घिनौना काम; वीडियो देख पकड़ लेंगे माथा!

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक 19 साल की स्वास्थ्यकर्मी महिला को विकलांग मरीज के सामने अनुचित तरीके से डांस करते हुए देखा गया. यह वीडियो TikTok पर बनाया गया था और वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की. लुक्रेसिया कोरमासा कोइयन नाम की इस नर्स को पुलिस ने 28 जनवरी को गिरफ्तार किया. इससे पहले 23 जनवरी को लोगानविले पुलिस को वीडियो के बारे में जानकारी मिली थी. जांच के बाद सर्च वारंट जारी किया गया और उसे वाल्टन काउंटी जेल भेज दिया गया.

मरीज के साथ किया घिनौना काम

वीडियो में लुक्रेसिया कोइयन को लेडी हेल्थ वर्कर की वर्दी (स्क्रब और स्टेथोस्कोप) पहने दिखाई दे रही है. वह बैठे हुए विकलांग मरीज के सामने खड़ी होकर शीशे में खुद को रिकॉर्ड करते हुए अशोभनीय डांस कर रही थी. यह घटना मरीज के लोगानविले स्थित घर में हुई. वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में नाराजगी फैल गई और पुलिस ने जांच के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया.

VIRAL TIKTOK LANDS GEORGIA HEALTHCARE WORKER IN JAIL Lucrecia Kormassa Koiyan, 19, was arrested after posting a shocking TikTok of herself dancing provocatively over a disabled patient in their home, police said. The video shows Koiyan, wearing scrubs and a stethoscope,… pic.twitter.com/7xi7xkYoxm — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 31, 2025

7,500 डॉलर का बॉन्ड भरकर वह जेल से रिहा हो गई

लेडी हेल्थ वर्कर पर मरीज के शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं. जॉर्जिया पुलिस को शिकायत मिलने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन कुछ समय बाद में 7,500 डॉलर का बॉन्ड भरकर वह जेल से रिहा हो गई. पुलिस प्रमुख एम.डी. लोरी ने इस वीडियो को "भयावह और घिनौना" बताया और कहा कि पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे. मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस प्रमुख एम.डी. लोरी ने कहा, "मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि कोई विकलांग शख्स के साथ ऐसा घिनौना हाल हुआ है." उन्होंने आगे कहा, "एक पुलिस अधिकारी के रूप में, हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन लोगों की रक्षा करना है जो खुद की रक्षा नहीं कर सकते.