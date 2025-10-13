Advertisement
वो इकलौता जानवर, जो आधा मर्द और आधा औरत! नाम है 'लेडी बॉय', हरकतें हैं बेहद शैतानी

Half Male Half Female Spider: थाईलैंड के जंगल में मिली ‘लेडीबॉय स्पाइडर’ आधी मादा और आधी नर है. वैज्ञानिकों ने इसे ‘Damarchus inazuma’ नाम दिया है, जो जापानी ऐनिमे कैरेक्टर से प्रेरित है. इस दुर्लभ जीव की दो रंगों वाली देह और रहस्यमयी बनावट ने सबको हैरान कर दिया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 13, 2025, 08:27 AM IST
Ladyboy Spider: थाईलैंड के जंगलों में वैज्ञानिकों ने एक ऐसी मकड़ी खोजी है जो आधी मादा और आधी नर है. इस अजीबोगरीब मकड़ी के बाएं हिस्से का रंग नारंगी है (जो मादा का प्रतीक है) जबकि दायां हिस्सा सफेद है (जो नर का संकेत देता है). इंटरनेट पर इसे प्यार से ‘लेडीबॉय स्पाइडर’ कहा जा रहा है. वैज्ञानिकों ने इसका नाम रखा है ‘Damarchus inazuma’, जो जापानी ऐनिमे वन पीस के एक ऐसे किरदार से प्रेरित है जो अपना लिंग बदल सकता है.

‘गायनैंड्रोमॉर्फिज्म’ क्या होता है?

इस मकड़ी में पाया गया गुण “gynandromorphism” कहलाता है, जिसमें एक ही जीव में नर और मादा दोनों के गुण पाए जाते हैं. यह घटना कुछ कीड़ों जैसे तितलियों, मधुमक्खियों और पक्षियों में भी कभी-कभी देखने को मिलती है, लेकिन मकड़ियों में यह बेहद दुर्लभ है. वैज्ञानिकों के मुताबिक, यह जीव प्रकृति के सबसे अनोखे रहस्यों में से एक है जो दिखाता है कि बदलाव कितने अद्भुत तरीकों से काम करता है.

यह भी पढ़ें: फ्लाइट में आंटी को दिखे वो शख्स, जो हमारे बचपन के थे साइंस के "चाचा चौधरी", नाम जानते ही खुश हो जाएंगे

कहां मिली ये रहस्यमयी मकड़ी?

यह ‘विशबोन स्पाइडर’ (Wishbone Spider) थाईलैंड के कंचनाबुरी जंगल में मिली, जो म्यांमार की सीमा के पास है. वैज्ञानिक सड़क किनारे मकड़ियों के बिलों की तलाश कर रहे थे जब उन्हें यह अनोखा जीव दिखा. बाद में उन्होंने चुलालोंगकोर्न विश्वविद्यालय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय (Chulalongkorn University Museum of Natural History) के विशेषज्ञों से संपर्क किया, जिन्होंने इसकी पुष्टि की कि यह विज्ञान के लिए बिल्कुल नई प्रजाति है.

क्या यह मकड़ी खुद से बच्चे पैदा कर सकती है?

शोधकर्ताओं का कहना है कि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि यह जीव स्वयं प्रजनन कर सकता है या नहीं. जांच में पाया गया कि इसमें मादा जननांग तो हैं लेकिन नर अंग पूरी तरह विकसित नहीं थे. उनका कहना है कि इसकी नर अंगों की लंबाई इतनी नहीं थी कि यह शुक्राणु ट्रांसफर कर सके, लेकिन कृत्रिम गर्भाधान से यह संभव हो सकता है.”

क्या दूसरी बड़ी मकड़ियां भी सुर्खियों में हैं?

इसी हफ्ते ब्रिटेन की सबसे बड़ी मकड़ी फेन राफ्ट स्पाइडर की भी वापसी हुई है. 2010 में लगभग विलुप्त मानी जाने वाली यह मछलियां खाने वाली विशाल मकड़ी अब दोबारा जंगलों और घरों में देखी जा रही है. चेस्टर चिड़ियाघर ने हजारों ऐसी मकड़ियों को फिर से छोड़ा, जिससे यह प्रजाति वापस आ सकी.

यह भी पढ़ें: यहां भूखी-बेचैन आत्माएं लौटती हैं धरती पर, खुश करने के लिए इंसान करते हैं ऐसा काम! 

थाईलैंड में ‘लेडीबॉय’ संस्कृति और ये अनोखा मेल!

थाईलैंड का नाम पहले से ही लैंगिक विविधता के लिए प्रसिद्ध है. इस साल टिफनी का शो पटाया की 50वीं वर्षगांठ भी मनाई जा रही है. और अब उसी देश में ‘लेडीबॉय स्पाइडर’ का मिलना जैसे प्रकृति और संस्कृति के मेल का प्रतीक बन गया है. वैज्ञानिक मानते हैं, “यह खोज न केवल विज्ञान के लिए, बल्कि प्रकृति की विविधता के लिए भी एक अद्भुत उदाहरण है.”

