इजरायल-ईरान छोड़िए... पाकिस्तान के लाहौर हाईकोर्ट में वकीलों ने जमकर लड़ा 'युद्ध', महिला वकील ने भी पीटा

Lahore High Court Clash: लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव के दौरान वकीलों के बीच जमकर मारपीट हुई. कोर्ट परिसर में लात-घूंसे चले और महिला वकील भी हिंसा का शिकार बनी. वीडियो वायरल होने के बाद कानूनी बिरादरी पर सवाल उठ रहे हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 03, 2026, 02:08 PM IST
Lawyers Clash Lahore Video: पाकिस्तान के लाहौर हाईकोर्ट परिसर में उस समय हंगामा मच गया जब बार एसोसिएशन के चुनाव के दौरान वकील आपस में भिड़ गए. बताया जा रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर पहले से ही गुटबाजी और तनाव था, जो अचानक हिंसा में बदल गया. कायानी हॉल के अंदर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हाथापाई तक पहुंच गया.

आखिर कैसे शुरू हुई यह मारपीट?

चश्मदीदों के मुताबिक, बहस इतनी बढ़ गई कि एक पुरुष और एक महिला वकील के बीच तीखी झड़प हो गई. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि दोनों के बीच पहले कहासुनी हुई और फिर लात-घूंसे चलने लगे. माहौल इतना गरम था कि आसपास मौजूद लोग भी गुस्साए नजर आए. वीडियो के एक हिस्से में महिला वकील किसी पंखे का हिस्सा उठाकर पुरुष वकील की ओर फेंकती दिखाई देती है, जो उसे लग जाता है.

इसके बाद पुरुष वकील उस पर हमला करता नजर आता है. वह खुद को बचाने और जवाब देने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ देर तक मारपीट जारी रहती है. इस दौरान किसी ने बीच-बचाव करने की बजाय मोबाइल से वीडियो बनाना ज्यादा जरूरी समझा.

 

 

क्या सिर्फ दो लोग ही भिड़े थे?

वीडियो में यह भी दिखता है कि कम से कम दो अन्य पुरुष वकील अलग से आपस में लड़ते नजर आए. कुछ लोग पीछे से उकसाने वाली आवाजें भी लगा रहे थे. कोर्ट परिसर, जो न्याय और कानून का प्रतीक माना जाता है, वहां ऐसा दृश्य देखकर कई लोग हैरान रह गए. यह वीडियो इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल गया. लोगों ने सवाल उठाए कि जो वकील अदालत में दूसरों का पक्ष रखते हैं, अगर वही इस तरह व्यवहार करें तो आम जनता किस पर भरोसा करे. कई यूजर्स ने इसे न्याय व्यवस्था की छवि पर धब्बा बताया और सख्त कार्रवाई की मांग की. खबर लिखे जाने तक हाई कोर्ट प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया था. 

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

Lahore High Court

