छंटनी के बाद नहीं मानी हार, AI की मदद से शख्स ने ऐसे हासिल की ₹1.5 करोड़ की नौकरी

Reddit Success Story: नौकरी छूटने और महीनों तक रिजेक्शन झेलने के बाद एक शख्स ने हार मानने की जगह अपनी तैयारी का तरीका बदला. उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का सहारा लिया और फिर जो हुआ, उसने सबको हैरान कर दिया. आज वही शख्स 1.5 करोड़ रुपये के सालाना पैकेज पर काम कर रहा है.
एक यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर अपनी कहानी शेयर की है. यूजरनेम "kml3141" वाले इस शख्स ने बताया कि वह एक ही कंपनी में 10 साल से काम कर रहा था. वहां उसे तीन बार प्रमोशन भी मिला था. लेकिन फरवरी के अंत में अचानक उसे ले-ऑफ कर दिया गया. 10 साल बाद अचानक नौकरी जाना उसके लिए बहुत बड़ा झटका था. इसके बाद शुरू हुआ मुश्किलों से भरा पांच महीनों का जॉब सर्च.
बार-बार मिलते रहे रिजेक्शन
अगले पांच महीनों तक उसने कई इंटरव्यू दिए, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगी. कभी कंपनी ने वैकेंसी रद्द कर दी, तो कभी पोजीशन होल्ड पर डाल दी गई. कुछ मौकों पर अंदरूनी उम्मीदवारों को चुन लिया गया. लगातार मिल रहे रिजेक्शन से कोई भी टूट सकता है, लेकिन इस शख्स ने अपनी रणनीति बदलने का फैसला किया. तैयारी को बेहतर बनाने के लिए उसने AI टूल्स का इस्तेमाल शुरू किया. वह जॉब डिस्क्रिप्शन को AI टूल्स में पेस्ट करता था. इसके अलावा वह इंटरव्यू लेने वाले अधिकारियों के बारे में भी AI को जानकारी देता था. AI की मदद से उसे यह समझने में आसानी हुई कि इंटरव्यू में कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं.
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by u/kml3141 in Layoffs
STAR मेथड और टू-द-पॉइंट जवाब
AI ने उसे इंटरव्यू में पूछे जाने वाले संभावित सवालों के जवाब STAR (Situation, Task, Action, Result) मेथड से तैयार करने में मदद की. सबसे बड़ी बात यह रही कि AI की वजह से वह अपने जवाबों को छोटा, सटीक और फोकस रखना सीख गया. अब वह इंटरव्यू में फालतू बातें करने के बजाय काम की बात करता था. महीनों की मेहनत आखिरकार रंग लाई. उसे एक बड़ी कंपनी से जॉब ऑफर मिला. इस नई जॉब में उसका सालाना पैकेज $155,000 यानी लगभग 1.5 करोड़ रुपये है. इसके साथ ही 15 परसेंट सालाना बोनस और पहले ही दिन से हेल्थ बेनिफिट्स शामिल हैं. यह जॉब हाइब्रिड मॉडल पर है, जिससे उसे काम करने की आजादी भी मिलती है.
सोशल मीडिया पर मिल रही तारीफें
उसने बताया कि यह पैकेज उसकी पुरानी सैलरी से काफी ज्यादा था, इसलिए उसने बिना मोलभाव किए ऑफर स्वीकार कर लिया. उसकी इस स्टोरी पर रेडिट यूज़र्स जमकर कमेंट्स कर रहे हैं. लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं और उससे AI प्रॉम्प्ट्स और गाइडेंस मांग रहे हैं ताकि वे भी अपने इंटरव्यू क्रैक कर सकें.