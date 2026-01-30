कैंसर से जंग लड़ रहे 11 साल के बच्चे का सपना बना हकीकत; जब मुंबई की सड़कों पर दहाड़ी करोड़ों की लेम्बोर्गिनी

अस्पताल की लंबी गलियां, इलाज का इंतजार और दर्द से भरे दिन के बीच भी सपने मरते नहीं. 11 साल का एक बच्चा गंभीर बीमारी से जूझ रहा था, लेकिन उसके दिल में एक छोटी-सी ख्वाहिश जिंदा थी. उसकी दुनिया अस्पताल तक सिमट चुकी थी, मगर कल्पनाएं अब भी बाहर की रफ्तार भरी जिंदगी से जुड़ी थीं. इलाज के दौरान उसने बस इतना कहा कि उसे एक बार लेम्बोर्गिनी में बैठने का अनुभव चाहिए. न कोई बड़ी मांग, न कोई जिद बस एक बच्चे की सादगी भरी इच्छा. किसी ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि यह सपना इतनी जल्दी हकीकत बन जाएगा और कुछ घंटों के लिए दर्द की जगह मुस्कान ले लेगी.

इलाज के बीच साझा की दिल से निकली ख्वाहिश

मुकुंद मेटास्टेटिक बोन कैंसर का इलाज करवा रहा है. इलाज के लंबे सत्रों और इंतजार के बीच उसने अपनी छोटी-सी इच्छा जाहिर की लेम्बोर्गिनी में बैठने की. यह कोई महंगी मांग नहीं थी, बल्कि एक बच्चे की कल्पना थी जो अस्पताल की चारदीवारी से बाहर निकलकर कुछ अलग महसूस करना चाहता था. उसके लिए यह कार सिर्फ एक गाड़ी नहीं, बल्कि सपनों और आज़ादी का प्रतीक थी. इलाज की थकान और दर्द के बीच यह इच्छा उसे आगे बढ़ने की ताकत देती थी. उसके परिवार ने भी इसे एक भावनात्मक बात के तौर पर देखा, न कि किसी असंभव ख्वाहिश की तरह.

सोशल मीडिया से ब्रांड तक पहुंची बात

यह मासूम की इच्छा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X तक पहुंची, जहां एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी शेयर की गई. इस पोस्ट को देखकर ImPaCCT फाउंडेशन से जुड़े समर्थक अनिरुद्ध करंजेकर ने पहल करने का फैसला किया. बिना किसी शोर-शराबे या दबाव के उन्होंने सीधे लेम्बोर्गिनी से संपर्क किया. आमतौर पर बड़ी कंपनियों से जवाब आने में वक्त लगता है, लेकिन इस बार प्रतिक्रिया उम्मीद से कहीं ज्यादा संवेदनशील और तेज रही. कोई लंबी प्रक्रिया नहीं, कोई औपचारिक बाधा नहीं सिर्फ एक बच्चे के सपने को समझने की कोशिश. यहीं से इस कहानी ने नया मोड़ ले लिया.

Mukund, an 11-year-old boy from Jalgaon, has been undergoing treatment at Tata Memorial Hospital for metastatic bone cancer. Mukund shared a simple but extraordinary wish — he wanted to meet a special person and sit in a Lamborghini. What followed was nothing short of magical.… pic.twitter.com/v39TowUSae — ImPaCCT Foundation (@ImpacctF) January 28, 2026

जब कुछ घंटों के लिए मरीज नहीं, बच्चा बना मुकुंद

कुछ ही समय बाद लेम्बोर्गिनी अस्पताल के बाहर पहुंची. मुकुंद और उसकी मां को खास ड्राइव पर ले जाया गया. इलाज की मशीनों की आवाज और सफेद कमरों की जगह सड़कें, ट्रैफिक और खुली हवा ने ले ली. उन कुछ घंटों में मुकुंद सिर्फ एक मरीज नहीं था, बल्कि एक खुश बच्चा था, जो अपने सपने को जी रहा था. यह अनुभव यहीं खत्म नहीं हुआ. बाद में उसे लेम्बोर्गिनी शोरूम भी बुलाया गया, जहां टीम ने उसे कार को करीब से दिखाया और उसके सवालों के जवाब दिए. इस पहल ने लोगों का दिल जीत लिया और सोशल मीडिया पर जमकर सराहना मिली.