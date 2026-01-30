Advertisement
trendingNow13091327
Hindi Newsजरा हटकेकैंसर से जंग लड़ रहे 11 साल के बच्चे का सपना बना हकीकत; जब मुंबई की सड़कों पर दहाड़ी करोड़ों की लेम्बोर्गिनी

कैंसर से जंग लड़ रहे 11 साल के बच्चे का सपना बना हकीकत; जब मुंबई की सड़कों पर दहाड़ी करोड़ों की लेम्बोर्गिनी

अस्पताल में इलाज के बीच गंभीर बीमारी से जूझ रहे 11 साल के मुकुंद की एक छोटी-सी इच्छा लेम्बोर्गिनी में बैठने की थी. सोशल मीडिया और संवेदनशील पहल से यह सपना पूरा हुआ. कुछ घंटों के लिए दर्द से दूर, वह सिर्फ खुश बच्चा बन सका.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 30, 2026, 11:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कैंसर से जंग लड़ रहे 11 साल के बच्चे का सपना बना हकीकत; जब मुंबई की सड़कों पर दहाड़ी करोड़ों की लेम्बोर्गिनी

अस्पताल की लंबी गलियां, इलाज का इंतजार और दर्द से भरे दिन के बीच भी सपने मरते नहीं. 11 साल का एक बच्चा गंभीर बीमारी से जूझ रहा था, लेकिन उसके दिल में एक छोटी-सी ख्वाहिश जिंदा थी. उसकी दुनिया अस्पताल तक सिमट चुकी थी, मगर कल्पनाएं अब भी बाहर की रफ्तार भरी जिंदगी से जुड़ी थीं. इलाज के दौरान उसने बस इतना कहा कि उसे एक बार लेम्बोर्गिनी में बैठने का अनुभव चाहिए. न कोई बड़ी मांग, न कोई जिद बस एक बच्चे की सादगी भरी इच्छा. किसी ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि यह सपना इतनी जल्दी हकीकत बन जाएगा और कुछ घंटों के लिए दर्द की जगह मुस्कान ले लेगी.

इलाज के बीच साझा की दिल से निकली ख्वाहिश

मुकुंद मेटास्टेटिक बोन कैंसर का इलाज करवा रहा है. इलाज के लंबे सत्रों और इंतजार के बीच उसने अपनी छोटी-सी इच्छा जाहिर की लेम्बोर्गिनी में बैठने की. यह कोई महंगी मांग नहीं थी, बल्कि एक बच्चे की कल्पना थी जो अस्पताल की चारदीवारी से बाहर निकलकर कुछ अलग महसूस करना चाहता था. उसके लिए यह कार सिर्फ एक गाड़ी नहीं, बल्कि सपनों और आज़ादी का प्रतीक थी. इलाज की थकान और दर्द के बीच यह इच्छा उसे आगे बढ़ने की ताकत देती थी. उसके परिवार ने भी इसे एक भावनात्मक बात के तौर पर देखा, न कि किसी असंभव ख्वाहिश की तरह.

Add Zee News as a Preferred Source

 सोशल मीडिया से ब्रांड तक पहुंची बात

यह मासूम की इच्छा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X तक पहुंची, जहां एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी शेयर की गई. इस पोस्ट को देखकर ImPaCCT फाउंडेशन से जुड़े समर्थक अनिरुद्ध करंजेकर ने पहल करने का फैसला किया. बिना किसी शोर-शराबे या दबाव के उन्होंने सीधे लेम्बोर्गिनी से संपर्क किया. आमतौर पर बड़ी कंपनियों से जवाब आने में वक्त लगता है, लेकिन इस बार प्रतिक्रिया उम्मीद से कहीं ज्यादा संवेदनशील और तेज रही. कोई लंबी प्रक्रिया नहीं, कोई औपचारिक बाधा नहीं सिर्फ एक बच्चे के सपने को समझने की कोशिश. यहीं से इस कहानी ने नया मोड़ ले लिया.

 

 जब कुछ घंटों के लिए मरीज नहीं, बच्चा बना मुकुंद

कुछ ही समय बाद लेम्बोर्गिनी अस्पताल के बाहर पहुंची. मुकुंद और उसकी मां को खास ड्राइव पर ले जाया गया. इलाज की मशीनों की आवाज और सफेद कमरों की जगह सड़कें, ट्रैफिक और खुली हवा ने ले ली. उन कुछ घंटों में मुकुंद सिर्फ एक मरीज नहीं था, बल्कि एक खुश बच्चा था, जो अपने सपने को जी रहा था. यह अनुभव यहीं खत्म नहीं हुआ. बाद में उसे लेम्बोर्गिनी शोरूम भी बुलाया गया, जहां टीम ने उसे कार को करीब से दिखाया और उसके सवालों के जवाब दिए. इस पहल ने लोगों का दिल जीत लिया और सोशल मीडिया पर जमकर सराहना मिली.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Lamborghini fulfills

Trending news

DSP साहब को लाल बाल पड़े भारी! ट्रोलिंग के बाद पुलिस हेडक्वार्टर ने दी चेतावनी
DSP Rashmi Ranjan Das Red Hair
DSP साहब को लाल बाल पड़े भारी! ट्रोलिंग के बाद पुलिस हेडक्वार्टर ने दी चेतावनी
महान खिलाड़ी के घर में अचानक छाया मातम, पति के निधन से फैली शोक की लहर
P T Usha
महान खिलाड़ी के घर में अचानक छाया मातम, पति के निधन से फैली शोक की लहर
इस्कॉन मंदिर में करोड़ों का घोटाला! अब कोर्ट ने मुख्य आरोपी को दी राहत
Kumbh Melam
इस्कॉन मंदिर में करोड़ों का घोटाला! अब कोर्ट ने मुख्य आरोपी को दी राहत
अजित पवार प्लेन क्रैश से जुड़ी ये 3 थ्योरी बहुत चौंकाने वाली, आपके लिए जानना जरूरी
ajit pawar plane crash
अजित पवार प्लेन क्रैश से जुड़ी ये 3 थ्योरी बहुत चौंकाने वाली, आपके लिए जानना जरूरी
सोने, हीरे, चांदी और... तस्करी की अंडरवर्ल्ड की प्लानिंग फेल; सूटकेस में छुपा खेल
mumbai airport
सोने, हीरे, चांदी और... तस्करी की अंडरवर्ल्ड की प्लानिंग फेल; सूटकेस में छुपा खेल
राहुल ने शशि थरूर को मना लिया? 2 घंटे बाद बंद दरवाजे से निकली मुस्कुराहट की कहानी
shashi tharoor news
राहुल ने शशि थरूर को मना लिया? 2 घंटे बाद बंद दरवाजे से निकली मुस्कुराहट की कहानी
'डर रही है BJP...', पूर्व फुटबॉलर को EC ने थमाया नोटिस, TMC ने भाजपा को घेरा
Mehtab Hussain
'डर रही है BJP...', पूर्व फुटबॉलर को EC ने थमाया नोटिस, TMC ने भाजपा को घेरा
भारत के विकास में कोयला बना रहेगा ऊर्जा की रीढ़, IEW में बोला कोयला मंत्रालय
India Energy Week
भारत के विकास में कोयला बना रहेगा ऊर्जा की रीढ़, IEW में बोला कोयला मंत्रालय
मिड-डे मील खाने के बाद बिगड़ी स्टूडेंट की तबीयत, अस्पताल में एडमिट कराए गए छात्र
Telangana NEWS
मिड-डे मील खाने के बाद बिगड़ी स्टूडेंट की तबीयत, अस्पताल में एडमिट कराए गए छात्र
पाकिस्तान से नरमी पर भड़का था गोडसे, गांधी जी की हत्या के बाद जिन्ना ने क्या कहा?
Mahatma Gandhi Assasination
पाकिस्तान से नरमी पर भड़का था गोडसे, गांधी जी की हत्या के बाद जिन्ना ने क्या कहा?